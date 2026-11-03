3 de noviembre de 2026 Inicio
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Filtraron cuánto pesaría la descarga del GTA VI en PlayStation 5

Una publicación anticipó que el esperado videojuego de Rockstar Games necesitaría un almacenamiento específico que generó preocupación.

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Crece la expectativa por el lanzamiento del juego.

Crece la expectativa por el lanzamiento del juego.

Rockstar Games

Una nueva filtración sobre GTA VI reveló que el esperado videojuego de Rockstar Games podría necesitar aproximadamente 210 GB de almacenamiento en PlayStation 5, una cifra que generó preocupación entre los jugadores por el espacio disponible en sus consolas.

Se acerca la fecha de lanzamiento del gran juego.
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La información fue publicada por PlayStation Size, una cuenta especializada en anticipar tamaños de descarga. Sin embargo, Rockstar Games y Take-Two Interactive todavía no confirmaron oficialmente cuánto pesará la instalación de Grand Theft Auto VI.

Según la versión difundida, los 210 GB de GTA 6 representarían aproximadamente el doble del espacio que necesita GTA V en PS5, cuya instalación ronda los 100 GB. De confirmarse, sería uno de los videojuegos individuales más exigentes en almacenamiento.

El elevado tamaño podría estar relacionado con el mundo abierto, la calidad gráfica, los escenarios y la cantidad de contenido que ofrecerá el nuevo título. No obstante, estas posibles explicaciones tampoco fueron confirmadas por la desarrolladora.

Además, el peso definitivo de GTA VI podría cambiar con los parches y las actualizaciones del lanzamiento. Por eso, los usuarios de PlayStation 5 deberán esperar los requisitos oficiales antes de liberar espacio o ampliar el almacenamiento de sus consolas.

La filtración quedó prácticamente confirmada en las últimas horas, cuando Rockstar Games anunció oficialmente que la precarga de GTA VI requerirá hasta 212 GB, según el dispositivo. La cifra supera ligeramente los 210 GB anticipados y confirma la necesidad de contar con amplio espacio libre.

Cuándo se lanza el GTA 6

GTA 6 se lanzará oficialmente el jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, según confirmó Rockstar Games. El estreno llegará después de varios aplazamientos que extendieron la espera por uno de los videojuegos más anticipados de la industria.

En su comunicado sobre la postergación, la desarrolladora explicó: “Sentimos tener que añadir más tiempo a lo que reconocemos ha sido ya una larga espera”. Rockstar justificó la decisión por la necesidad de alcanzar el nivel de calidad esperado para su nueva entrega.

La principal novedad hasta este martes es que la precarga digital de GTA VI comenzará el martes 10 de noviembre, dos días antes de lo previsto anteriormente. En PS5, estará habilitada desde la medianoche local para quienes hayan reservado el juego.

Por su parte, los usuarios de Xbox Series X|S podrán iniciar la descarga anticipada el 10 de noviembre a las 00:00 GMT (21 hs. de Argentina del 9 de noviembre). Las versiones comercializadas mediante códigos de descarga estarán disponibles desde el 12 de noviembre, según informó Rockstar. Rockstar Games

La historia de Grand Theft Auto VI se desarrollará en Leonida, un estado ficticio que incluye el regreso a Vice City. Mientras tanto, Rockstar Games mantiene el 19 de noviembre como fecha oficial de estreno, con la precarga confirmada y el requisito de almacenamiento finalmente anunciado.

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