El duro descargo de Karina La Princesita luego de contar que tuvo un ataque de ansiedad

La intérprete de Corazón Mentiroso citó un mensaje del programa de De Brito que decía "¿Qué le pasa a @kari_prince? #LAM", y respondió: "¿Qué me pasa? Ahí lo explico bien. Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven, como me siento yo cuando leo 'Qué le pasa'".

karina la princesita tuit

En ese contexto, la artista musical reprochó el cuestionamiento. "Falta de atención, se victimiza y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental", se quejó respecto al planteo que le suelen hacer cuando ella cuenta cómo se siente.

Luego la artista, citó en otro tuit el mensaje de una usuaria y explicó: "Te rompiste toda y trataste de machacarte, así me siento, como con las secuelas de haber hecho eso".

Karina La Princesita relató con un video cómo fue el horrible ataque de pánico que sufrió

En una historia, Karina difundió un video contando que sufrió un ataque de pánico previo a un show en Chaco. En él reveló cómo se sintió.

"Antes de salir me agarraron muchos ataques de ansiedad, me puse muy mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, que me iba a morir, es horrible", reveló respecto a lo que sufrió en los minutos previos a subirse al escenario.

Luego narró que a pesar de creer que podía mantener la calma, llegó un momento en que la situación la desbordó. "Me considero muy inteligente y que puedo controlar un montón de cosas pero la mente me está jugando una mala pasada", manifestó.

https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1661794320167387136 El mal momento que atravesó Karina La Princesita minutos antes de comenzar su show pic.twitter.com/RHXWYPpNr1 — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) May 25, 2023

"Me estoy ocupando y es parte del proceso. Me subo al escenario y la música me hace bien. Yo no sé, no la estoy pasando bien", expresó haciendo alusión al difícil momento en que se encuentra.

Sin embargo también pensó en quienes pueden estar pasando situaciones similares. Es por eso que en este video que compartió en sus redes sociales se refirió a ellos. "Lo comparto más que nada para aquellos que les pasan estas cosas no se sientan raros, los entiendo y hay que ocuparse, nada más". Además escribió un mensaje de aliento para aquellos que están en la misma y recalcó: "No estás solo/a. Es parte del proceso. Te mando un abrazo".