El mal momento de Karina La Princesita: "Estoy con psicólogo y psiquiatra"

En broma, la cantante de cumbia advirtió: "Así que tengan cuidado conmigo, porque estoy loquita".

Otra de las conductoras que se refirió a la salud mental de La Princesita fue Marcela Baños, que comentó "sale de un megashow con 15 mil personas, llega a su casa y está sola. Y ahí es cuando se apaga todo y estás con vos mismo. Y empieza a florecer lo bueno, lo malo, las cosas que uno tiene que tratar".

Karina La Princesita Captura TV

Tras sus comentarios, la referente de cumbia le respondió y también aprovecho a enviarle una indirecta al Polaco, el padre de su hija. "Cuando dejé de trabajar con ellos (por los Serantoni) cambié mi estilo de laburo y no creo que sepa, me hago cargo toda la semana de mi hija, una hija adolescente, el padre está dos días a la semana, a veces, cuando se acuerda…"

Y sintetizó: "Está mi trabajo, está mi familia, mi casa, las canciones, me estreso bastante, de repente me quiero ir y no aguanto a nadie".

El Polaco también rompió el silencio sobre ese tema en el programa que que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y explicó que habló con su hija Sol sobre la salud mental de Karina. "Justo le pregunté a Sol cómo se sentía la madre, sé que es una persona fuerte y que sale de todas sus adversidades, pero me dijo que la veía bien. Cada uno con sus cosas y sus altibajos, todos tenemos un poco de depresión" reveló el cantante.

Durante su cumpleaños 37 en el verano pasado, la artista reveló en LAM (América) que empezó a hacer "terapia, psicología y psiquiatría" y señaló que estaba comenzando "a conocerse y sentirse un poco mejor".

"Me está tocando ahora de plantearme por qué cada tanto no me siento bien. Me estoy ocupando de estas cosas. A todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla", aseguró.

Los mensajes de Karina La Princesita en redes sociales

La artista contó en redes sociales el proceso por el que está pasando. "Me levanté de la cama después de muchos días”, escribió Karina en un Tuit quien agregó sobre eso: "Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir. Es un proceso". El mensaje impactó en sus seguidores que le escribieron mensaje deseandole fuerzas para salir adelante durante su proceso.