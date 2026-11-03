Santiago Maratea rompió el silencio sobre la demanda por sus colectas y apuntó contra Fernanda Iglesias: "Mentirosa"

El influencer salió al cruce de las acusaciones por presuntas irregularidades en una colecta solidaria, dio detalles de la demanda judicial y apuntó sin filtro contra la periodista.

Con un video en su red social, Allí negó haberse ausentado de las mediaciones y aseguró que todavía no fue notificado de la causa en la que le reclaman una rendición de cuentas sobre el dinero recaudado.

Santiago Maratea salió con los tapones de punta a responder a las versiones sobre las demandas judiciales relacionadas con la colecta que organizó para construir un refugio para perros.

Mientras se preparaba para salir, el influencer se grabó en el baño de su casa mientras se afeitaba y aprovechó para hacer su descargo. Allí negó haberse ausentado de las mediaciones y aseguró que todavía no fue notificado de la causa en la que le reclaman una rendición de cuentas sobre el dinero recaudado. “Hay periodistas que, cuando no encuentran miles de personas que desconfíen, buscan a una sola y pretenden hablar en nombre de miles. Una cosa es representar un reclamo colectivo. Otra es inventarlo” , escribió junto al video.

“Se está diciendo que se hicieron dos mediaciones a las cuales yo nunca me presenté que son por daños y perjuicios. Eso lo cuenta Fernanda Iglesias y es mentira, porque en las mediaciones no solamente me presenté, sino que yo mismo las hice”, comenzó diciendo en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

En ese contexto continuó contra Fernanda Iglesias, con quien ya protagonizó cruces picantes: " Está diciendo que yo no me presenté a una mediación cuando a Fernanda Iglesias también le hice una demanda por daños y perjuicios y nunca la respondió. O sea, qué cara dura, Fe r. Te estoy haciendo una demanda y no te presentás y me acusás a mí de no haberme presentado a una mediación a la cual sí me presenté y aparte yo la generé".

En ese sentido, chicaneó a la panelista y le pidió que lo llame directamente a él: " Imagino que habrá sido una equivocación. De ser así, contáctame, tenés mi número, decime a qué dirección te mando la demanda y avancemos con la mediación en la cual vos no te presentaste".

Por otra parte, Maratea apuntó contra Natalí Rodriguez, la joven que lo denunció: "A la influencer esta que anda queriendo instalar que el refugio de perro fue una estafa, que no se hizo nada y demás. En esa misma mediación, esta influencer hizo lo que se llama reconvención, que es como un retruco". Y agregó: "Vos me demandaste a mí, ahora yo te demando a vos. Pero fue la misma mediación. No solamente que me presenté, sino que yo la generé. Aunque después me cantaron retruco y también me presenté en el retruco, pero porque era la misma mediación".

Qué dijo Santiago Maratea sobre las denuncias en su contra

Tras descargarse contra Iglesias y Rodríguez, el conductor se refirió a la rendición de cuentas que se le exige, tras las denuncias que pesan en su contra: "Están diciendo que me hicieron una demanda por rendición de cuentas, que yo rinda cuentas de aquella colecta del refugio de perros".

En este contexto, Maratea aseguró que la demanda ni siquiera salió y que para eso suceda, el juez tiene que dar traslado, algo, que según él, todavía no sucedió. "Esa demanda se hizo hace poco y el juez todavía no dio traslado. No dio traslado quiere decir que no hizo que la demanda salga todavía. Entonces, a mí nunca se me notificó todavía, pero no es que no me encontraron", explicó.

"Yo me estoy enterando que se me hizo una demanda porque lo pusieron en los medios hoy. Grave error, porque ahora me da la oportunidad a mí de presentarme espontáneamente qué es lo que voy a hacer", remarcó.

Y lanzó: "Yo no me escondo de nada, me presento donde quieran, no tengo ningún problema".

Santiago Maratea vía Instagram.

La polémica comenzó por una colecta solidaria que Santiago Maratea organizó en 2021 para reconstruir un refugio de perros en Adrogué, provincia de Buenos Aires, con la que logró recaudar 18,5 millones de pesos.

Sin embargo, tiempo después surgieron cuestionamientos sobre el destino del dinero. La influencer Natalí Rodríguez denunció presuntas irregularidades en la administración de los fondos y comenzó una demanda judicial.

Para avanzar con dicha demanda, Natalí habría recurrido a Sara Rocío Fría, una mujer que aportó dinero a la colecta y le cedió el derecho de reclamar una rendición de cuentas.

En el video, Maratea se refiere a está estrategia judicial. "Si yo hice una colecta donde juntamos 18.500.000 pesos y vos pusiste 50 pesos, yo te puedo rendir cuentas de los 50 pesos que pusiste. No podés poner 50 pesos y pedirme que te rinda cuentas de 18.500.000”, cuestionó.

Además, aseguró que no tiene problemas en justificar el destino del dinero y apuntó contra la influencer, a quien acusó de intentar desprestigiarlo: "Lo que querés instalar es que toda Argentina está en contra mío porque nadie confía en mí, porque todos saben que yo robé plata", concluyó.