Rodolfo D'Onofrio, el expresidente de River Plate fulminó al arbitraje tras el duelo con Boca: "Qué ladrones que son" El expresidente millonario lanzó duras críticas tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico en la Bombonera. Recordó fallos anteriores y denunció un patrón de decisiones que, según él, perjudican al club de Núñez. Por Agregar C5N en









Rodolfo D’Onofrio enfurecido tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico.

Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River Plate, explotó en redes sociales tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el arranque del Superclásico ante Boca Juniors en la Bombonera. El dirigente publicó una serie de tuits en los que calificó la sanción como injusta y recordó fallos anteriores que, según él, perjudicaron al club de Núñez. “Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto”, escribió.

D’Onofrio salió con los tapones de punta tras la polémica roja a Martínez Quarta, apuntó contra la terna arbitral y recordó un antecedente en el Monumental, donde —según él— un penal en el final del partido ni siquiera fue revisado por el VAR, y denunció un patrón de favoritismos.

“Se acuerdan en la cancha de River, si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”, lanzó con dureza en X.

Martínez Quarta fue expulsado por una insólita falta a Miguel Merentiel La jugada que enojó a D’Onofrio se produjo a los 9 minutos del primer tiempo cuando Boca recuperó la pelota en el círculo central con Leandro Lozano, quien habilitó a Santiago Ascacibar. El ex Estudiantes metió un pase profundo para Miguel Merentiel, que intentó girar ante la marca de Martínez Quarta.