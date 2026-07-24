Moria Casán cruzó a Fernanda Callejón por defender a Wanda Nara: "Acá opinamos" La conductora frenó a la panelista cuando analizaban la academia online de la empresaria y le pidió que no mezcle todo con sus temas personales. Agregar C5N en









La conductora tuvo otro cruce con la exvedette cuando opinaban sobre la academia de Nara. Redes sociales

Moria Casán frenó a Fernanda Callejón en vivo cuando opinaban sobre el nuevo negocio de Wanda Nara, un curso online para el crecimeito y desarrollo personal y profesional.

La conducotra y la panelista hablaron sobre los dichos de Baby Etchecopar contra la empresaria: dijo que "están alimentanto un monstruo", y la calificó de "grasa". En ese momento, Callejón salió en defensa de la mediática. "A mí me indigna cuando se habla así de una mujer. Wanda, te banco. Los derechos de la madre no se tocan, ¿por qué siempre pegándole a la madre?".

La "One" la interrumpió y disparó: "Escuchame Fernanda, ya sabemos que si te nombran la palabra ‘psicópata narcisista’ enloquecés. Metés tus problemas personales. Sos una negadora social, nena. Acá opinamos".

Agregó: "Está enojada la Callejón. No tenés que lamentar nada, es tu opinión. Asombra este hecho tan confuso del robo en Italia. Acá no se le pega solamente a la mamá, se le pega a todo el mundo“.