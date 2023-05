El descargo de Martín Liberman tras ser escrachado por una heladería: "Omitieron una parte"

"Ellos tenían la chance de resarcirme o no, de responderme o no, entonces yo decidí subir la foto del helado", continuó el periodista. De esta manera, acusó a la heladería de ignorarlo, motivo que lo llevó a comenzar con el problema de forma pública.

Para finalizar, Martín Liberman expresó: "Yo voy a seguir pidiendo el helado que me gusta, este es uno, me dijeron que no en su momento y está perfecto. Debo haber pedido 30 veces, pero nunca llegó como esta vez. ¿Puede pasar que llegue mal? Puede pasar, pero lo bueno es asumirlo, no echarle la culpa al otro".

Todo esto generó la viralización muy grande de una serie de memes, los cuales recorrieron las redes sociales tras la insólita situación que protagonizó Martín Liberman con la heladería Lado Bueno.