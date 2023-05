"Cerramos hace 20 años": los mejores memes por el cruce entre Martín Liberman y una heladería

El club Sacachispas y una parodia de la cadena de restaurantes Pumper Nic, que dejó de existir en 1999, fueron algunas de las cuentas en Twitter que compartieron chistes que se viralizaron rápidamente, con frases como "Martín, cerramos hace 20 años, hermano".

Los mejores memes por el cruce entre Martín Liberman y la heladería

Una heladería escrachó en redes sociales al periodista Martín Liberman luego de que éste considere que el pote del kilo que pidió no estaba tan lleno. “No estafen a la gente”, acusó. Pero los dueños le respondieron y lo evidenciaron de la peor manera.

“Si pedís helado en Lado Bueno es muy probable que te venga el pote así. Sinvergüenzas, llenen el pote, no estafen a la gente”, escribió el periodista. También adjuntó una imagen donde se pueden ver dos kilos de helado y en uno de los sectores se puede ver un costado del telgopor.

Eso dio a entender que le faltaba helado para completar el kilo. Sin embargo, no se esperaba el revés de los dueños en Twitter. En primer lugar, publicaron una conversación que tenía fecha de julio en el que Liberman pedía canje y fue rechazado.

“Hola. Me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado”, escribió en un principio, pero como no recibió respuesta volvió a insistir con el “hola”. Fue entonces cuando la heladería contestó que no estaban interesados.

“Por el momento no estamos realizando este tipo de acciones, te agradecemos el interés y muchos éxitos”, contestaron. Esa captura fue publicada en redes sociales y la página de la heladería escribió: “No sean como Martin Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero”.