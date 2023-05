Martín Liberman fue escrachado por una heladería: lo dejó en ridículo

Eso dio a entender que le faltaba helado para completar el kilo. Sin embargo, no se esperaba el revés de los dueños en Twitter. En primer lugar, publicaron una conversación que tenía fecha de julio en el que Liberman pedía canje y fue rechazado.

Liberman Redes sociales

“Hola. Me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado”, escribió en un principio, pero como no recibió respuesta volvió a insistir con el “hola”. Fue entonces cuando la heladería contestó que no estaban interesados.

“Por el momento no estamos realizando este tipo de acciones, te agradecemos el interés y muchos éxitos”, contestaron. Esa captura fue publicada en redes sociales y la página de la heladería escribió: “No sean como Martin Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero”.