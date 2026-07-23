Ian Subiabre, apartado en River Plate y cerca de convertirse en rival de Messi Apartado por la dirigencia, el juvenil extremo de 19 años podría dejar el plantel dirigido por Chacho Coudet y dar el salto al fútbol estadounidense. Por Agregar C5N en









El delantero debutó en Primera el 31 de enero de 2024 con Martín Demichelis. @RiverPlate

Ian Subiabre fue apartado del plantel de River Plate y su futuro parece cada vez más lejos del club de Núñez. El juvenil extremo estaría cerca de convertirse en un rival de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. La decisión del club de no incluirlo en la pretemporada genera incertidumbre sobre su continuidad, alimentando los rumores de su salida inminente.

River ya tomó la decisión, quiere desprenderse de Ian Subiabre y puso precio. El Millonario busca cerrar la salida del juvenil extremo de 19 años, marginado y entrenando apartado del plantel dirigido por Eduardo Chacho Coudet en el predio de Cantilo. La cifra está sobre la mesa: 8 millones de dólares limpios, sin impuestos.

En ese sentido, la dirigencia entiende que el ciclo del pibe en Núñez está terminado y apunta a concretar la transferencia cuanto antes. Subiabre, que supo ser una de las promesas de inferiores, hoy aparece más cerca de armar las valijas que de volver a ponerse la camiseta de la banda.

Si se da la operación, el delantero chubutense podría transformarse en rival de Lionel Messi en el fútbol estadounidense, un salto que marcaría el final de su etapa en River y el inicio de una nueva historia en una liga que no para de crecer.

El destino de Subiabre Antes de que apareciera la chance de la MLS, el único interés formal lo había manifestado el Midtjylland de Dinamarca, pero el delantero de Chubut rechazó ese destino porque no le convencía la liga y la operación se cayó. De todas maneras, el Millonario entiende que el ciclo del extremo de 19 años está terminado y continúa las negociaciones para su venta.