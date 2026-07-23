23 de julio de 2026 Inicio
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Ian Subiabre, apartado en River Plate y cerca de convertirse en rival de Messi

Apartado por la dirigencia, el juvenil extremo de 19 años podría dejar el plantel dirigido por Chacho Coudet y dar el salto al fútbol estadounidense.

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El delantero debutó en Primera el 31 de enero de 2024 con Martín Demichelis. 

El delantero debutó en Primera el 31 de enero de 2024 con Martín Demichelis. 

@RiverPlate

Ian Subiabre fue apartado del plantel de River Plate y su futuro parece cada vez más lejos del club de Núñez. El juvenil extremo estaría cerca de convertirse en un rival de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. La decisión del club de no incluirlo en la pretemporada genera incertidumbre sobre su continuidad, alimentando los rumores de su salida inminente.

El Torneo Clausura comenzará este jueves 23 de julio.
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River ya tomó la decisión, quiere desprenderse de Ian Subiabre y puso precio. El Millonario busca cerrar la salida del juvenil extremo de 19 años, marginado y entrenando apartado del plantel dirigido por Eduardo Chacho Coudet en el predio de Cantilo. La cifra está sobre la mesa: 8 millones de dólares limpios, sin impuestos.

En ese sentido, la dirigencia entiende que el ciclo del pibe en Núñez está terminado y apunta a concretar la transferencia cuanto antes. Subiabre, que supo ser una de las promesas de inferiores, hoy aparece más cerca de armar las valijas que de volver a ponerse la camiseta de la banda.

Si se da la operación, el delantero chubutense podría transformarse en rival de Lionel Messi en el fútbol estadounidense, un salto que marcaría el final de su etapa en River y el inicio de una nueva historia en una liga que no para de crecer.

El destino de Subiabre

Antes de que apareciera la chance de la MLS, el único interés formal lo había manifestado el Midtjylland de Dinamarca, pero el delantero de Chubut rechazó ese destino porque no le convencía la liga y la operación se cayó. De todas maneras, el Millonario entiende que el ciclo del extremo de 19 años está terminado y continúa las negociaciones para su venta.

Subiabre, nacido en Comodoro Rivadavia, debutó en Primera el 31 de enero de 2024 con Martín Demichelis y acumuló 44 partidos oficiales, con 3 goles y 3 asistencias. En su última temporada, bajo la conducción de Eduardo Coudet, jugó 22 encuentros y marcó un tanto.

Hoy, apartado del plantel profesional y entrenando en soledad en el predio de Cantilo, espera una definición mientras los dirigentes avanzan con las gestiones con el DC United. La venta es el objetivo y River quiere concretarla en este mercado.

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