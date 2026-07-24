Una vidente famosa predijo si Lionel Messi seguirá en la Selección argentina: "Ya no es el mismo"

Una figura del mundo espiritual se animó a trazar el camino del capitán argentino luego de la derrota más dolorosa de su carrera.

En medio del dolor por la derrota ante España en la final del Mundial 2026, la reconocida vidente Venus Psíquica compartió a través de su canal de YouTube los resultados de una consulta espiritual sobre el futuro de Lionel Messi. El análisis, que incluyó la lectura de las cartas del tarot, pintó un panorama de agotamiento emocional y marcó una frase que rápidamente se viralizó: "Lionel Messi ya no es el mismo".

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Según detalló la tarotista, el capitán argentino atraviesa un momento de alta carga psicológica luego de no poder consagrarse en el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. "Me muestran nervios, ansiedad, mucha depresión. Hay tristeza", afirmó, antes de profundizar en el estado del Diez con otro diagnóstico contundente: "Esa lucha hoy está cansada. Aquí tenemos a Messi invertido, está cansado, no sucedió lo que él quería".

Para graficar la caída deportiva, Venus Psíquica recurrió a una de las cartas más temidas del tarot: "Hoy presente vemos una caída: la Torre. Esto es lo que pasó con Lionel Messi. Tuvo una caída que no esperaba". Pese a eso, la lectura no cerró en lo oscuro. Según la vidente, la figura de Antonela Roccuzzo cumple un rol central en el proceso de recuperación: "Vemos una persona aquí en la energía femenina, su esposa, su pareja, que lucha con la espada contra todo para poder llegar a ser feliz".

Para quienes temen un retiro anticipado, Venus Psíquica comentó que el bajón tiene fecha de vencimiento y el rosarino volverá . "Es un cambio de un tiempito, esa tristeza ya va a pasar muy pronto. Volverá la paz y nuevamente Messi volverá a trabajar en el fútbol, muy pronto en Argentina ", concluyó.

Con la final del Mundial aún fresca, Nicolás Otamendi le puso punto final a su carrera con el seleccionado a través de un emotivo posteo en Instagram que condensó casi dos décadas de vínculo con la camiseta albiceleste. El defensor, de 38 años, lo hizo con la palabra justa y desde el dolor de una derrota que él mismo reconoció como un golpe difícil de procesar.

"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina y fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", escribió junto a un video con sus mejores momentos con la Albiceleste.

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El central surgido en Vélez no esquivó la derrota: "El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida".

También les dejó un mensaje a quienes continúan en el equipo: "Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor".

Y cerró con una declaración que resumió todo: "Me despido de la Selección Argentina con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Hasta siempre, Selección".