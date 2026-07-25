La Velada del Año 6 recordó a Gaspi con un emotivo homenaje encabezado por su mamá y sus hermanos Ibai Llanos recordó al youtuber argentino, quien falleció en un accidente de helicóptero, y pidió un minuto de silencio. Agregar C5N en









Su familia viajo hasta españa para el homenaje.

La sexta edición de La Velada del Año, el evento de boxeo y entretenimiento conducido por Ibai Llanos, tuvo uno de los momentos más emotivos de la noche con un homenaje a Gaspi. Su mamá y sus dos hermanos subieron al escenario y le dedicaron unas sentidas palabras al influencer argentino.

Durante la jornada del evento que esta siendo trasmitido en vivo y visualizado por 7 millones de personas, se vivió un momento emotivo. Sobre el ring estaba la familia del joven, frente a millones de personas. El público siguió el homenaje con profunda emoción, conmovido por la entereza que mostró la familia de Gaspi a pocos meses del trágico accidente.

La mamá de Gaspi fue decidida a tomar la palabra y dejó un mensaje cargado de emoción. "Qué lindo que estén acá todos estos jóvenes reunidos", comenzó. Luego recordó un objeto muy especial de su hijo,"Gaspi tenía una bata que la dejé de regalo, decía, 'Da y que no te den'. Pero yo, evaluando las cosas, creo que es mejor que te den. Para mí es importante recibir todo este cariño y esta amistad", expresó emocionada.

Antes de despedirse, aprovechó para dejar una reflexión dirigida a los más jóvenes: "Cuídense entre ustedes, respeten a sus papás y a sus mamás. Y no den piñas, den cariño, como el cariño que nos están dando a nosotros como familia. Muchas gracias".

Las palabras de Michelle, la mamá de Gaspi, siempre en nuestros corazones pic.twitter.com/amStHVxIU7 — Cosmo (@cosmo_army) July 25, 2026 Desde la velada, proyectaron un emotivo video en homenaje a Gaspi. Las imágenes repasaron algunos de los momentos más recordados de su carrera como creador de contenido y despertaron la emoción de los presentes en el estadio y de quienes seguían la transmisión en vivo.