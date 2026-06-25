El conmovedor mensaje de la familia de Cinzia Francischiello, la participante venezolana de Gran Hermano La periodista es la primera participante de ese país en el reality de Telefe, por lo que sus allegados se solidarizaron a través de las redes con las víctimas de la tragedia. Agregar C5N en









La famiia de Cinzia de GH se solidarizó con las víctimas de Venezuela. Redes sociales

La tragedia por el doble terremoto en Venezuela conmovió a toda el mundo y a la comunidad de venezolanos en Argentina. Entre ellos, la familia de la participante de Gran Hermano Cinzia Francischiello dejó un mensaje de aliento en redes sociales.

La joven periodsita es la primera jugadora venezolana en el reality de Telefe, por lo que su familia publicó un comunicado por la tragedia que dejó 188 muertos, hasta ahora, y miles de desaparecidos.

"En nombre de la familia de Cinzia, queremos expresarles nuestro apoyo y toda la solidaridad a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela", remarcaron en Instragram y agregaron: "Nuestros pensamientos están con quienes han sufrido pérdidas, daños o momentos de angustia".

En el mismo sentido, la familia de la periodista pidió celeridad en la ayuda para las víctimas: "Deseamos de corazón que encuentren la fuerza para salir adelante y que la ayuda llegue rápidamente a quienes lo necesitan". Finalmente, los allegados de la jugadora de Generación Dorada remarcaron: "Mucha fuerza y fe para el pueblo venezolano. Los acompañamos en este momento difícil".

Catherine Fulop por Venezuela: "Ayudar a conectar" Catherine Fulop puso a disposición sus redes sociales como un canal de comunicación para la búsqueda de personas desaparecidas tras el doble terremoto en Venezuela. La actriz que nació en Caracas, y se nacionalizó argentina, se solidarizó con las vícitmas del sismo de este jueves.