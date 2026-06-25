Moria Casán y un emotivo mensaje para Venezuela ante la tragedia: "Que no se repita" La conductora se solidarizó con los venezolanos que atraviesan momentos difíciles luego del doble terremoto que azotó a distintas partes del país. Agregar C5N en









La conductora se solidarizó con la tragedia en Venezuela. Redes sociales

Moria Casán se sumó a los pedidos solidarios por la fatal tragedia en Caracas, Venezuela, donde murieron 188 peronsas y hay miles de desaparecidos, según los datos oficiales. La mediática llamó a "mantrear energeticamente para que no se repita".

La conductora publicó un sentido mensaje en sus redes sociales donde tuvo palabras de afecto y ayuda para quienes sufrieron el desastre natural y sus familias: "Queridos, acompaño a los venezolanos en está tragedia que estan sufriendo pérdidas humanas, materiales, ¿qué se hace frente a lo inevitable de la naturalez?", preguntó "La One".

Agregó: "Solo orar,mantrear energeticamente para que no se repita, dos terremotos en mínimo tiempo, demasiado castigo a un pueblo extraordinário, que deseo pueda restablecerse con toda la fuerza que saben tener", dijo la famosa en X.

Queridos ,acompan̈o a los venezolanos en está tragedia que estan sufriendo,perdidas humanas,materiales,que se hace frente a lo inevitable de la naturaleza?solo orar,mantrear energeticamente para que no se repita,2 terremotos en mínimo tiempo,demasiado castigo a un pueblo… — Moria Casán (@Moria_Casan) June 25, 2026 Tras los potentes terremotos de 7,2 y 7,5 grados que sacudieron el país, figuras internacionales comparten información crítica y coordinan el rescate de desaparecidos, como Catherine Fulop, Carlos Baute, Danny Ocean y Thalía, entre otros famosos.

El emotivo video de Catherine Fulop: "Venezuela nos necesita" Catherine Fulop puso a disposición sus redes sociales como un canal de comunicación para la búsqueda de personas desaparecidas tras el doble terremoto en Venezuela. "Venezuela nos necesita", publicó en Instagram.