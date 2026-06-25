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Moria Casán y un emotivo mensaje para Venezuela ante la tragedia: "Que no se repita"

La conductora se solidarizó con los venezolanos que atraviesan momentos difíciles luego del doble terremoto que azotó a distintas partes del país.

La conductora se solidarizó con la tragedia en Venezuela.

La conductora se solidarizó con la tragedia en Venezuela.

Redes sociales

Moria Casán se sumó a los pedidos solidarios por la fatal tragedia en Caracas, Venezuela, donde murieron 188 peronsas y hay miles de desaparecidos, según los datos oficiales. La mediática llamó a "mantrear energeticamente para que no se repita".

La modelo rusa fue tentada para el ciclo de cocina en Telefe.
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La conductora publicó un sentido mensaje en sus redes sociales donde tuvo palabras de afecto y ayuda para quienes sufrieron el desastre natural y sus familias: "Queridos, acompaño a los venezolanos en está tragedia que estan sufriendo pérdidas humanas, materiales, ¿qué se hace frente a lo inevitable de la naturalez?", preguntó "La One".

Agregó: "Solo orar,mantrear energeticamente para que no se repita, dos terremotos en mínimo tiempo, demasiado castigo a un pueblo extraordinário, que deseo pueda restablecerse con toda la fuerza que saben tener", dijo la famosa en X.

Tras los potentes terremotos de 7,2 y 7,5 grados que sacudieron el país, figuras internacionales comparten información crítica y coordinan el rescate de desaparecidos, como Catherine Fulop, Carlos Baute, Danny Ocean y Thalía, entre otros famosos.

El emotivo video de Catherine Fulop: "Venezuela nos necesita"

Catherine Fulop puso a disposición sus redes sociales como un canal de comunicación para la búsqueda de personas desaparecidas tras el doble terremoto en Venezuela. "Venezuela nos necesita", publicó en Instagram.

"Mi gente, como muchos ya saben, mi país, Venezuela, acaba de vivir una tragedia muy dolorosa a causa de un terremoto. Hoy más que nunca necesitamos unirnos y ayudarnos entre todos. A través de mis historias voy a estar dejando dos links importantes: uno para quienes quieran colaborar y brindar ayuda, y otro para ayudar a encontrar personas desaparecidas y compartir información que pueda ser útil", destacó la actriz venezolana en sus redes.

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