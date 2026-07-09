El conmovedor mensaje del hijo de Ernestina Pais tras el resultado del examen toxicológico

Benicio Guyot volvió a recordar a su madre tras su fallecimiento y emocionó a sus seguidores. La periodista y conductora murió el 26 de junio después de un accidente en San Isidro.

El hijo de la periodista y conductora Ernestina Pais, Benicio Guyot , volvió a manifestar su tristeza por el fallecimiento de su madre luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación ferroviaria en un paso a nivel en San Isidro, lo que generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico.

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En su cuenta de Instagram, Guyot publicó dos fotos en las que se lo observa junto a Pais cuando era niño y escribió "te extraño" . Previamente, había realizado una serie de posteos para despedirla, lo que refleja que el joven de 22 años continúa transitando el duelo rodeado del cariño de familiares, amigos y miles de seguidores de la conductora.

La publicación se produjo después de que el examen toxicológico realizado a la periodista diera dio negativo. El informe determinó que no había presencia de alcohol ni de sustancias en sangre al momento del accidente. La información fue difundida por el periodista Rodrigo Alegre, quien señaló que el resultado llegó a la Fiscalía de San Isidro. El estudio era una de las pericias pendientes para avanzar en la investigación sobre las circunstancias que rodearon el choque.

La autopsia preliminar había establecido que la conductora sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto de una formación del Tren de la Costa contra el vehículo que manejaba. Ahora, los investigadores incorporaron el resultado definitivo del análisis toxicológico al expediente.

El accidente ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, cuando el Honda Civic negro conducido por Pais fue impactado en el lateral del conductor. La periodista y actriz era la única ocupante del auto y los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Diego Ramos reveló cómo se enteró del accidente fatal de Ernestina Pais

El actor Diego Ramos, compañero de elenco de Ernestina Pais en la obra El Divorcio del Año, recordó el momento en el que recibió la noticia de la muerte de la artista y contó cómo fue el impacto dentro del equipo que preparaba una nueva función teatral.

En diálogo con Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha, Ramos explicó que la información llegó a través de un mensaje que recibió el director José María Muscari por parte de una productora televisiva. Luego intentaron comunicarse con Pais y confirmaron la trágica noticia.

"Nos empezamos a enterar. El hijo fue a chequear a la casa y ahí estaba la Policía esperándolo. Después de eso, tuve que salir a decirle al público que se suspendía la función", relató el actor al recordar ese difícil momento.

Además, Ramos destacó la felicidad que atravesaba Pais durante sus presentaciones teatrales y aseguró que estaba disfrutando una nueva etapa profesional. "Estaba tan feliz descubriéndose actriz en la obra. Es una gran pena", expresó sobre la artista, cuya muerte generó una profunda conmoción en el ambiente del espectáculo y los medios.