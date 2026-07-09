Karina La Princesita afronta rumores de nueva pareja con una insólita historia: ¿quién la mandó al frente? La cantante volvió a quedar en el centro de la escena por versiones sobre su vida sentimental. Tras la repercusión que generaron las declaraciones de una persona muy cercana, decidió hablar y aclarar cuál es su verdadera situación. Agregar C5N en









La vida sentimental de Karina La Princesita volvió a quedar en el centro de la escena luego de que El Polaco asegurara públicamente que la cantante estaba de novia.

La artista habló sobre las versiones que circularon en los últimos días.

Explicó cómo reaccionó su entorno ante los rumores.

Aclaró cuál es su presente sentimental.

También se refirió a las especulaciones que la vincularon con un deportista. La vida sentimental de Karina La Princesita volvió a quedar en el centro de la escena luego de que El Polaco asegurara públicamente que la cantante estaba de novia. La declaración generó una ola de especulaciones y reavivó los rumores que desde hace meses la vinculaban con un jugador de Los Pumas. La artista afronta rumores de nueva pareja con una insólita historia: ¿quién la mandó al frente?

Las declaraciones de El Polaco no solo repercutieron en los medios, sino también en el entorno más cercano de la intérprete de cumbia quien contó que su hija Sol se mostró sorprendida tras escuchar los dichos de su padre y quiso saber si había comenzado una relación sin contárselo. "Me dijo: '¿Pasó algo en tu vida que yo no sé para que papá diga esto?'", relató.

No es la primera vez que la exjurado de televisión queda envuelta en rumores sobre su vida amorosa. En los últimos años, a la cantante se la vinculó en reiteradas oportunidades con distintas figuras del espectáculo y del deporte, aunque en la mayoría de los casos las versiones nunca fueron confirmadas por ella. Fiel a su estilo, suele mantener un perfil reservado respecto de su intimidad y solo se pronuncia cuando considera necesario desmentir información que no se ajusta a la realidad.

Cómo surgieron los nuevos rumores del noviazgo de Karina La Princesita Todo comenzó durante la participación de El Polaco en el programa de Mirtha Legrand, cuando la conductora le preguntó al cantante cómo estaba su expareja. Sin dudarlo, respondió: "Está cantando, está de novia". Ante la sorpresa de la mesa, volvió a ratificar sus dichos y aseguró que Karina estaba atravesando un buen momento personal. Las declaraciones rápidamente despertaron versiones sobre un supuesto romance con Mateo Carreras, un rugbier argentino que juega en Europa y con quien la cantante había sido relacionada tiempo atrás tras ser vista en Miami.

Sin embargo, la vocalista decidió poner fin a las especulaciones durante una entrevista en Infama (América TV). Lejos de mostrarse molesta, reconoció que le sorprendieron las palabras de su ex. "No lo entiendo al Polaco", expresó, y recordó que no es la primera vez que él habla públicamente sobre aspectos de su vida privada sin consultarle. La artista contó que algo similar ocurrió en un lazo anterior, cuando todavía no había hecho público su noviazgo y fue el referente de la música tropical quien lo reveló. Aun así, evitó entrar en conflicto: "El Polaco es así, no te podés enojar", comentó con resignación.