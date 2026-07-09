IR A
IR A

Karina La Princesita afronta rumores de nueva pareja con una insólita historia: ¿quién la mandó al frente?

La cantante volvió a quedar en el centro de la escena por versiones sobre su vida sentimental. Tras la repercusión que generaron las declaraciones de una persona muy cercana, decidió hablar y aclarar cuál es su verdadera situación.

La vida sentimental de Karina La Princesita volvió a quedar en el centro de la escena luego de que El Polaco asegurara públicamente que la cantante estaba de novia.

La vida sentimental de Karina La Princesita volvió a quedar en el centro de la escena luego de que El Polaco asegurara públicamente que la cantante estaba de novia.

  • La artista habló sobre las versiones que circularon en los últimos días.
  • Explicó cómo reaccionó su entorno ante los rumores.
  • Aclaró cuál es su presente sentimental.
  • También se refirió a las especulaciones que la vincularon con un deportista.

La vida sentimental de Karina La Princesita volvió a quedar en el centro de la escena luego de que El Polaco asegurara públicamente que la cantante estaba de novia. La declaración generó una ola de especulaciones y reavivó los rumores que desde hace meses la vinculaban con un jugador de Los Pumas. La artista afronta rumores de nueva pareja con una insólita historia: ¿quién la mandó al frente?

Cristiano Ronaldo, eliminado con Portugal en el Mundial 2026.
Te puede interesar:

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Las declaraciones de El Polaco no solo repercutieron en los medios, sino también en el entorno más cercano de la intérprete de cumbia quien contó que su hija Sol se mostró sorprendida tras escuchar los dichos de su padre y quiso saber si había comenzado una relación sin contárselo. "Me dijo: '¿Pasó algo en tu vida que yo no sé para que papá diga esto?'", relató.

No es la primera vez que la exjurado de televisión queda envuelta en rumores sobre su vida amorosa. En los últimos años, a la cantante se la vinculó en reiteradas oportunidades con distintas figuras del espectáculo y del deporte, aunque en la mayoría de los casos las versiones nunca fueron confirmadas por ella. Fiel a su estilo, suele mantener un perfil reservado respecto de su intimidad y solo se pronuncia cuando considera necesario desmentir información que no se ajusta a la realidad.

Cómo surgieron los nuevos rumores del noviazgo de Karina La Princesita

Todo comenzó durante la participación de El Polaco en el programa de Mirtha Legrand, cuando la conductora le preguntó al cantante cómo estaba su expareja. Sin dudarlo, respondió: "Está cantando, está de novia". Ante la sorpresa de la mesa, volvió a ratificar sus dichos y aseguró que Karina estaba atravesando un buen momento personal. Las declaraciones rápidamente despertaron versiones sobre un supuesto romance con Mateo Carreras, un rugbier argentino que juega en Europa y con quien la cantante había sido relacionada tiempo atrás tras ser vista en Miami.

Sin embargo, la vocalista decidió poner fin a las especulaciones durante una entrevista en Infama (América TV). Lejos de mostrarse molesta, reconoció que le sorprendieron las palabras de su ex. "No lo entiendo al Polaco", expresó, y recordó que no es la primera vez que él habla públicamente sobre aspectos de su vida privada sin consultarle. La artista contó que algo similar ocurrió en un lazo anterior, cuando todavía no había hecho público su noviazgo y fue el referente de la música tropical quien lo reveló. Aun así, evitó entrar en conflicto: "El Polaco es así, no te podés enojar", comentó con resignación.

Consultada por las versiones que la relacionaban con Carreras, Karina fue categórica y descartó cualquier vínculo sentimental. "Ya me pasó otras veces que dicen cosas y nadie me escribe. Yo tampoco lo hago. No hay nada", afirmó. Además, explicó que ni siquiera habló con El Polaco para pedirle explicaciones porque considera que probablemente haya hecho ese comentario "en chiste". De esta manera, la intérprete dejó en claro que actualmente no mantiene un affaire con el rugbier ni confirmó estar en pareja, poniendo fin a los rumores que crecieron en los últimos días.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

una reconocida cantante rompio el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de los pumas

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: Me la paso por los cojones

Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor  multimillonario.

Empresario: quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

últimas noticias

Celeste Cid, prometió y cumplió.

La drástica promesa que Celeste Cid cumplió tras el triunfo de Argentina: "Toca bancar"

Hace 8 minutos
Mal día para las acciones argentinas en Wall Street.

Las acciones argentinas cerraron a la baja en Wall Street y el riesgo país se acercó a 400 puntos básicos

Hace 13 minutos
Ali Khamenei fue despedido por millones de personas.

Irán sepultó a Ali Khamenei tras una histórica despedida en medio de la guerra con Estados Unidos

Hace 14 minutos
Marta Fort, hija de Ricardo Fort.

Marta Fort explicó por qué enrolló un billete para guardarlo en la cartera en un video que se viralizó

Hace 46 minutos
Berón era muy querido y respetado en el ambiente del fútbol.

Luto en el fútbol argentino: falleció un exentrenador de Independiente y San Lorenzo

Hace 49 minutos