Cómo sigue la investigación por el accidente fatal de Ernestina Pais: cuáles son las pericias clave La Justicia avanza para lograr determinar qué ocurrió antes del choque fatal con el Tren de la Costa y sigue sumando más elementos. José María Muscari declaró para dar contexto de la situación de la periodista: “No estaba llegando tarde a ningún lado”. Por Agregar C5N en









La Justicia espera los resultados de pericias al teléfono y los toxicologicos y al al vehículo.

A más de una semana de la muerte trágica de la periodista Ernestina Pais, la Justicia continúa en la investigación y espera para los próximos días más resultados de pericias clave que determinen lo que ocurrió en el choque fatal con el Tren de la Costa.

El deceso de la conductora se dio el viernes 26 de junio, luego que con su Honda City sobrepasara las barreras bajas de un paso nivel en San Isidro y fuera embestido por una formación. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.

A raíz de ello, se ordenó una serie de pericias e investigación clave para lograr determinar qué ocurrió en aquel momento que finalizó con la vida de la protagonista de la obra de teatro El divorcio del año.

En esa línea, la fiscal Carolina Asprella, a cargo de la causa, citó a declarar como testigo al director teatral José María Muscari, quien dirigía dicho espectáculo, para dar contexto de la vida actual de la artista y conductora. En un comunicado, Muscari contó el lamentable accidente “ocurrió a las 19:25” y que casi una hora después “una productora de Crónica TV se comunicó conmigo para consultar si Ernestina había llegado al teatro e informarme que había sufrido un accidente. Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado”.

“A las 20:35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono. Recién a las 20:50, el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio”, expresó.

Las pericias clave que espera la Justicia para determinar qué pasó con Ernestina Pais Tras las declaraciones de José María Muscari, ahora la Justicia si sumando elementos para terminar de esclarecer la trágica muerte de Ernestina Pais, embestida por una formación de un Tren de la Costa. En ese contexto, espera los resultados que ya fueron enviados a examinar para determinar cuál fue el motivo que desencadenó en accidente. “En estas horas se van a sumar las pericias del teléfono y también se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos, complementarios y la pericia al vehículo que conducía Ernestina”, explicó el periodista de C5N, Fernando Tocho. Además, también se suman las cámaras de vigilancia que captaron el momento del impacto y otros elementos de precisión.