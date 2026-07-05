5 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo sigue la investigación por el accidente fatal de Ernestina Pais: cuáles son las pericias clave

La Justicia avanza para lograr determinar qué ocurrió antes del choque fatal con el Tren de la Costa y sigue sumando más elementos. José María Muscari declaró para dar contexto de la situación de la periodista: “No estaba llegando tarde a ningún lado”.

Por

La Justicia espera los resultados de pericias al teléfono y los toxicologicos y al al vehículo.

A más de una semana de la muerte trágica de la periodista Ernestina Pais, la Justicia continúa en la investigación y espera para los próximos días más resultados de pericias clave que determinen lo que ocurrió en el choque fatal con el Tren de la Costa.

El vehículo apareció volcado en Lomas de Zamora.
Te puede interesar:

Misterio en Lomas de Zamora: apareció un auto volcado con alcohol y drogas

El deceso de la conductora se dio el viernes 26 de junio, luego que con su Honda City sobrepasara las barreras bajas de un paso nivel en San Isidro y fuera embestido por una formación. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.

A raíz de ello, se ordenó una serie de pericias e investigación clave para lograr determinar qué ocurrió en aquel momento que finalizó con la vida de la protagonista de la obra de teatro El divorcio del año.

En esa línea, la fiscal Carolina Asprella, a cargo de la causa, citó a declarar como testigo al director teatral José María Muscari, quien dirigía dicho espectáculo, para dar contexto de la vida actual de la artista y conductora. En un comunicado, Muscari contó el lamentable accidente “ocurrió a las 19:25” y que casi una hora después “una productora de Crónica TV se comunicó conmigo para consultar si Ernestina había llegado al teatro e informarme que había sufrido un accidente. Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado”.

“A las 20:35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono. Recién a las 20:50, el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio”, expresó.

Las pericias clave que espera la Justicia para determinar qué pasó con Ernestina Pais

Tras las declaraciones de José María Muscari, ahora la Justicia si sumando elementos para terminar de esclarecer la trágica muerte de Ernestina Pais, embestida por una formación de un Tren de la Costa.

En ese contexto, espera los resultados que ya fueron enviados a examinar para determinar cuál fue el motivo que desencadenó en accidente. “En estas horas se van a sumar las pericias del teléfono y también se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos, complementarios y la pericia al vehículo que conducía Ernestina”, explicó el periodista de C5N, Fernando Tocho.

Además, también se suman las cámaras de vigilancia que captaron el momento del impacto y otros elementos de precisión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La causa fue caratulada como averiguación de muerte. 

Mendoza: investigan la muerte de un joven de 18 años en un boliche

Josefina apareció luego de más de 12 horas de búsqueda

Hallaron a la adolescente de 15 años que buscaban en Belgrano

Los cinco pescadores desaparecieron el 14 de junio pasado. 

Pescadores desaparecidos en el Río de la Plata: encontraron un cuerpo en la costa de Uruguay

Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

A un mes de la muerte de Agostina Vega, su papá compartió una desgarradora carta

play

Mataron a una joven de 14 años en un tiroteo entre bandas: habló una testigo

La casa de la que rescataron a 16 menores en Ohio.

Horror en Ohio: rescataron a 16 chicos que vivían hacinados y en condiciones "casi salvajes"

Rating Cero

Karina Olga encendió las redes sociales con una foto hot.

Karina Jelinek cumplió su promesa tras el triunfo de la Scaloneta y encendió las redes

Es argentina, se encontró a Mon Laferte en París, pero no la reconoció y su intercambio se volvió viral.

Es argentina, se encontró a Mon Laferte en París pero no la reconoció y su intercambio se volvió viral

Carlo Pedersoli nadó en los Juegos Olímpicos pero se dedicó a actuar en el cine italiano y fue una estrella de su país.

Nadó en los Juegos Olímpicos pero se dedicó a actuar en el cine italiano y fue una estrella de su país

Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un video desde el interior de su vestidor.

Cuánto cuestan la colección de carteras que tiene Wanda Nara de color rosa

A los 43 años, la actriz, humorista y figura del streaming atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal.

Su primer departamento: así es la casa de Momi Giardina, con un vestidor inolvidable

¿Cómo es el nuevo look de Alejandro Garnacho?

Así es el nuevo look de Alejandro Garnacho que está generando todo tipo de reacciones

últimas noticias

El vehículo apareció volcado en Lomas de Zamora.

Misterio en Lomas de Zamora: apareció un auto volcado con alcohol y drogas

Hace 17 minutos
Novelli junto a Milei.

Fallo a pedido de Milei en el caso $LIBRA, en la previa a una quincena judicial movida

Hace 51 minutos
La meditación, clave para superar obstáculos.

Los obstáculos no llegan para detenerte, sino para mostrarte la fuerza que aún no sabías que tenías

Hace 1 hora
Diego Ramos y Ernestina Pais.

Diego Ramos reveló cómo se enteró del accidente fatal de Ernestina Pais

Hace 1 hora
Karina Olga encendió las redes sociales con una foto hot.

Karina Jelinek cumplió su promesa tras el triunfo de la Scaloneta y encendió las redes

Hace 1 hora