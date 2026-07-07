El sentido mensaje del hijo de Ernestina Pais a dos semanas de su trágico accidente

A casi dos semanas de la trágica muerte de Ernestina Pais , el dolor sigue muy presente entre sus familiares, amigos y colegas. En las últimas horas, su hijo Benicio Guyot Pais , de 22 años, volvió a conmover a quienes siguen de cerca su duelo al compartir un emotivo homenaje dedicado a la conductora.

Son famosos, se separaron hace años y ella confesó la fuerte escena de celos que le hizo: "Estaba que trinaba"

A través de sus historias de Instagram, el joven mostró un regalo muy especial que recibió en memoria de su madre: un retrato pintado a mano por la artista plástica Julieta Mora , una obra cargada de simbolismo que rápidamente despertó una gran repercusión entre sus seguidores.

El retrato representa a Ernestina con su característico cabello corto y ondulado, rodeada de flores de distintos colores, un colibrí blanco y las diferentes fases de la luna, elementos que la artista incorporó para transmitir una mirada espiritual y emocional sobre la figura de la periodista. La pintura fue interpretada por quienes la vieron como un homenaje a la personalidad luminosa de la conductora y a la huella que dejó tanto en la televisión como en quienes compartieron su vida cotidiana.

Conmovido por el resultado, Benicio publicó una fotografía del cuadro y expresó una frase que rápidamente se viralizó. "La foto no le hace justicia. Es precioso" , dejando en evidencia el fuerte impacto emocional que le provocó recibir la obra. Más tarde volvió a compartir otra imagen, esta vez junto a la autora del retrato, y escribió un breve pero sentido mensaje. "Julieta Mora, gracias!" , destacando públicamente el gesto de la artista.

El homenaje llega después de varios mensajes públicos que Benicio compartió desde la muerte de su madre. Días atrás había agradecido el enorme acompañamiento recibido al escribir: "Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos".

En su despedida inicial había definido a Ernestina con palabras que emocionaron al país: "Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá". Las nuevas publicaciones reflejan que el joven continúa transitando el duelo rodeado del cariño de familiares, amigos y miles de seguidores de la histórica conductora.

Revelaron un dato clave sobre la muerte de Ernestina Pais

Mientras continúa la investigación del accidente ferroviario que terminó con la vida de Ernestina Pais, también comenzaron a conocerse nuevos testimonios de quienes compartían con ella sus últimos proyectos profesionales. Uno de los relatos más impactantes fue el del actor Diego Ramos, compañero de elenco en la obra El divorcio del año, quien recordó cómo fueron los minutos previos a enterarse de la tragedia que conmocionó al espectáculo argentino.

En declaraciones televisivas, Ramos desmintió una de las versiones que más circuló tras el accidente. "La estábamos esperando para la función y nunca llegó", recordó. Además aclaró que "nadie la estaba apurando ni nada por el estilo. Ella llegaba muy puntual", rechazando así los rumores que sostenían que la conductora habría acelerado su marcha para no llegar tarde al teatro. Según explicó, el elenco comenzó a preocuparse recién cuando pasaron varios minutos sin noticias de Ernestina.

El actor también reveló cómo se enteraron de lo sucedido. Según contó, José María Muscari recibió el llamado de una periodista consultándole si conocía el accidente que involucraba a Ernestina. A partir de ese momento comenzaron las llamadas entre los integrantes del elenco y finalmente Benicio fue hasta la vivienda de su madre, donde la Policía lo esperaba para informarle oficialmente lo ocurrido. Posteriormente, fue el propio Diego Ramos quien salió a comunicarle al público que la función quedaba suspendida.

Muscari, muy cercano a Ernestina Pais.

Respecto del futuro de la obra teatral, Ramos confirmó que las funciones quedaron suspendidas por decisión conjunta del elenco y la producción. "Es extremadamente reciente, por ahora se paró todo", sostuvo, al tiempo que remarcó que consideraron prioritario respetar el dolor de la familia y de todo el equipo artístico.

También anticipó que el personaje de Ernestina será interpretado por otra actriz cuando el espectáculo retome su actividad, aunque reconoció que "tiene unos lindos zapatos que llenar", en referencia al entusiasmo con el que Pais estaba viviendo su experiencia sobre el escenario.