El comunicado de Lucas Sugo tras la muerte de su hija Florencia

Una despedida compartida en redes y un mensaje de su entorno confirmaron la noticia, mientras el artista atraviesa horas de profundo dolor junto a su familia.

El cantante uruguayo Lucas Sugo atraviesa un profundo dolor por la muerte de su hija Florencia Victoria Sugo Da Rosa , quien falleció a los 23 años luego de atravesar una enfermedad oncológica. La joven había recibido tratamiento en Uruguay , Brasil y Estados Unidos durante el último año.

La confirmación del deceso llegó este miércoles 19 de agosto a través de Diego Sorondo , mánager y representante del cantante, quien difundió en Instagram un comunicado firmado junto con Elías Alonso , de Sentimientos Producciones. Allí expresaron: “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa” .

El mensaje agregó: “Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso” . En el cierre, el entorno del artista señaló: “Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros” y agradeció “profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo” .

Lucas Sugo luego reposteó el comunicado en sus redes sociales, en medio de la conmoción provocada por la muerte de su hija. La noticia se conoció después de que su equipo anunciara la suspensión de presentaciones previstas en Argentina debido a la situación familiar.

Florencia era la hija mayor de Lucas Sugo y tenía 23 años. Vivía en Paysandú , del departamento homónimo en Uruguay , y era estudiante avanzada de Medicina ; en 2025 cursaba quinto año de la carrera . Su formación hizo que atravesara su enfermedad con un marcado conocimiento del proceso médico y que compartiera públicamente parte de su experiencia.

A comienzos de 2025 fue diagnosticada con un carcinoma de sitio primario desconocido. La propia Florencia explicó que, pese a los estudios realizados, los médicos no habían podido determinar con certeza el origen y se inclinaban por un origen pulmonar debido a que allí se encontraba la mayor masa tumoral. También había relatado que comenzó a consultar por fuertes dolores de espalda y bultos que luego fueron identificados como metástasis.

Su tratamiento incluyó etapas en Uruguay y en el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, Brasil, antes de trasladarse a Boston, Estados Unidos, donde ingresó a un ensayo clínico dirigido a la mutación genética KRAS G12D. En noviembre de 2025 explicó: “Todavía no existen medicamentos en el mercado para este tipo de mutación, por eso nuestra prioridad era entrar en este ensayo”.

Florencia también utilizó sus redes sociales para hablar de su experiencia y transmitir mensajes de fortaleza. A un año del diagnóstico escribió que “la vida me llevó al límite” y contó que había aprendido “a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir”. En julio de 2026, mientras continuaba el tratamiento en Boston, la situación era descrita por allegados a su padre como “delicada, muy dura”.