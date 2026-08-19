Se supo la verdad: por qué se separaron Sofía Gala y Fito Páez Salieron a la luz los factores que desgastaron el vínculo sentimental de la pareja tras varios meses de noviazgo. Agregar C5N en









Los motivos de la separación de la pareja. Redes sociales

Tras siete meses de noviazgo, el romance entre Sofía Gala Castiglione y Fito Páez llegó a su fin. La primicia sobre la ruptura fue confirmada este martes por el periodista Alejandro Castelo. Poco después, en el programa LAM, la panelista Karina Iavícoli sacó a la luz los verdaderos motivos del distanciamiento y detalló un episodio puntual que habría funcionado como el detonante definitivo en la relación del músico y la actriz.

Fito Páez y Sofía Gala ya no se ocultan. Redes Sociales Según la información aportada por la periodista, una de las principales trabas fue la incompatibilidad entre las complejas dinámicas de trabajo de ambos. "Me dijeron que, esto no sería nada raro porque son megafiguras, que no les coinciden los horarios, los tiempos. Hasta ahí, algo que puede pasar a cualquier persona", explicó Iavícoli al referirse a la dificultad para acoplar sus rutinas y agendas profesionales en el día a día.

Sin embargo, el desgaste también estuvo vinculado al entorno social del cantante rosarino y al estrecho vínculo que mantiene con su círculo íntimo. "Es un tipo atractivo, muchas mujeres mueren por él por lo que representa, y él tendría muchas amigas", señaló Iavícoli, quien además precisó que el artista "está siempre con amigas, con colegas" y destacó su estrecha cercanía con figuras de la escena nacional como Juliana Gattas y Dolores Fonzi.

El quiebre de la pareja se habría producido tras una reciente escapada que realizó el compositor al sur del país. "Fueron a Bariloche, y a partir de esto hubo un distanciamiento. A Sofía no le habría gustado", concluyó la panelista. De esta manera, el viaje a la Patagonia y los planteos por los celos y los tiempos terminaron de desgastar la pareja, poniéndole un punto final inesperado al noviazgo.

Cómo había nacido la relación entre Sofía Gala y Fito Páez La relación entre Sofía Gala Castiglione y Fito Páez se gestó originalmente bajo el ala del arte y la profunda admiración mutua que se tenían. Al formar parte del mismo ecosistema cultural argentino, compartían círculos comunes, lo que facilitó un acercamiento inicial. El hito que dejó en evidencia su química ocurrió a finales de 2020, cuando la actriz protagonizó el videoclip de la canción Resucitar, perteneciente al álbum La conquista del espacio del músico rosarino, sellando así un antecedente de complicidad ante el público.

¿Qué pasa entre Sofía Gala y Fito Páez? Con el paso del tiempo, ese afecto e intimidad mutó hacia un plano mucho más romántico que terminó de consolidarse públicamente en los primeros meses de 2026. El detonante que expuso la complicidad ocurrió durante el cumpleaños 39 de la actriz, cuando el compositor le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales expresando su amor de manera directa. Sofía no tardó en responder con la misma intensidad sentimental, confirmando el vinculo. La confirmación definitiva de la naturaleza de este lazo la aportó Moria Casán, madre de la actriz, quien aportó claridad sobre la filosofía que unía a los artistas. La diva argentina explicó que la pareja vivía un amor moderno. De este modo, lo que comenzó como un respeto mutuo entre dos figuras del espectáculo nacional se transformó en una de las uniones afectivas más comentadas del ámbito local.