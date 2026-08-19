Conmoción en la música: murió la hija de Lucas Sugo

La música atraviesa un profundo duelo tras confirmarse la muerte de Florencia Sugo, hija del reconocido músico uruguayo Lucas Sugo. La joven falleció a causa de un cáncer detectado el año pasado, según confirmaron fuentes allegadas a la familia a medios locales de Uruguay.
Tras el diagnóstico recibido durante 2025, Florencia inició un complejo proceso médico para dar batalla a la enfermedad. Durante los últimos meses permaneció internada en la ciudad de Boston, Estados Unidos, donde accedió a un tratamiento especializado con un fármaco de alta complejidad orientado a contrarrestar la mutación genética KRAS G12D.
A pesar de los esfuerzos del equipo médico en el exterior y las distintas terapias administradas desde la detección del cuadro, el estado de salud de la joven se deterioró con fuerza en las horas previas a su muerte.
Según confirmó Montevideo Portal, allegados a la familia habían descrito la situación como "sumamente delicada", sin que se registraran avances favorables en su evolución clínica.