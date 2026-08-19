Conmoción en la música: murió la hija de Lucas Sugo Florencia tenía 23 años y fue diagnosticada de cáncer en 2025. Había sido tratada en Boston, Estados Unidos. Agregar C5N en









Florencia Sugo tenía 23 años.

La música atraviesa un profundo duelo tras confirmarse la muerte de Florencia Sugo, hija del reconocido músico uruguayo Lucas Sugo. La joven falleció a causa de un cáncer detectado el año pasado, según confirmaron fuentes allegadas a la familia a medios locales de Uruguay.

Tras el diagnóstico recibido durante 2025, Florencia inició un complejo proceso médico para dar batalla a la enfermedad. Durante los últimos meses permaneció internada en la ciudad de Boston, Estados Unidos, donde accedió a un tratamiento especializado con un fármaco de alta complejidad orientado a contrarrestar la mutación genética KRAS G12D.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico en el exterior y las distintas terapias administradas desde la detección del cuadro, el estado de salud de la joven se deterioró con fuerza en las horas previas a su muerte.

Según confirmó Montevideo Portal, allegados a la familia habían descrito la situación como "sumamente delicada", sin que se registraran avances favorables en su evolución clínica.