La revelación "oscura" del director de la última película que hizo Hayden Panettiere sobre la actriz antes de morir

Una declaración del cineasta que trabajó con la actriz volvió a poner el foco sobre sus últimos días y despertó interrogantes acerca de lo que ocurría detrás de escena.

El productor y director de cine estadounidense Griff Furst recordó su experiencia con la actriz, cantante y modelo nortemericana Hayden Panettiere durante el rodaje de A Breed Apart (Una raza aparte), una de sus últimas películas, y aseguró que la actriz atravesaba un mal momento. “No estaba bien”, sostuvo el cineasta, quien describió como “bastante oscura” la energía que percibió en la habitación donde se encontraba.

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Furst explicó que conocía a Panettiere desde unos 10 años antes y que se había entusiasmado cuando aceptó participar del proyecto. Según relató, cuando la actriz llegó al rodaje, el equipo de seguridad lo alertó de que “algo no estaba bien” . Al acercarse, la encontró acompañada por su novio y también actor estadounidense, Brian Hickerson .

“Hayden era increíblemente amable y simpática, y estaba muy ilusionada por trabajar, pero no se encontraba bien” , afirmó Furst. El director aclaró que no quería “entrar en detalles” sobre su estado, pero remarcó que para él era evidente que atravesaba dificultades.

El testimonio se conoció después de la muerte de Panettiere, ocurrida el 16 de agosto a los 36 años . A Breed Apart, dirigida por Griff y Nathan Furst , se estrenó en mayo de 2025 y tuvo a la actriz entre sus protagonistas.

Hasta este miércoles, la causa oficial de muerte de Hayden Panettiere continúa sin determinarse. La actriz fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco en una vivienda de Greenville , Carolina del Sur , EEUU, el domingo 16 de agosto. Los equipos de emergencia intentaron reanimarla, pero fue declarada muerta a las 14:32 .

La autopsia fue realizada el lunes y, según la oficina del forense del condado de Greenville, no encontró signos de traumatismo que explicaran el fallecimiento. Las autoridades tampoco informaron indicios de una muerte violenta. El resultado definitivo depende ahora, entre otros elementos, de los estudios toxicológicos.

En paralelo, el audio de la llamada al 911 y los reportes sobre la intervención de los servicios de emergencia mencionaron un posible “overdose” (sobredosis) y un paro cardíaco. Además, la investigación periodística sobre el lugar señaló la presencia de medicamentos y de naloxona, aunque estos datos no permiten establecer por sí solos la causa del fallecimiento.

La muerte volvió a poner bajo la lupa los problemas que Panettiere había contado públicamente. En su autobiografía This Is Me: A Reckoning (Esta soy yo: Un ajuste de cuentas), publicada en mayo de 2026, habló de sus adicciones, traumas, depresión posparto y de la relación abusiva que mantuvo con Hickerson.