El Banco Central reconoce que los préstamos en dólares tendrán un impacto limitado: "No esperamos un boom"

El presidente del organismo, Santiago Bausilli, señaló que la política presentada por la entidad monetaria para intentar impulsar la economía podría ayudar al sector de desarrollos inmobiliarios y pymes. "No estamos poniendo en riesgo ninguno de los elementos que nos llevaron a la crisis 2001”, aclaró.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausilli , reconoció este miércoles que la política impulsada por la entidad de préstamos en dólares a empresas tendrá un impacto limitado en la economía. "No esperamos un boom", explicó, previo a aclarar que " no estamos poniendo en riesgo ninguno de los elementos que nos llevaron a la crisis 2001” .

Durante una exposición por Zoom en la Fundación Fiel, el integrante del equipo económico se preguntó: "¿Qué es lo que anticipamos? ¿ Que va a haber un boom de créditos en dólares para no exportadores? No, para nada. Creemos que es una flexibilidad que todo el sistema financiero conoce el riesgo de descalce, conoce la experiencia que hubo en el 2001 y que resultó en esta normativa. Y no hay nadie que está saliendo desbocado decir, 'Por fin me dejan hacer locuras y voy a tomar riesgos no recomendados”.

“Lo que vemos es que es probable que algún tipo de financiación que podía ocurrir con bajísimo riesgo, pero que no ocurría por cuestión normativa, se puede empezar a por ejemplo el sector de desarrollos inmobiliarios" , agregó Bausilli, previo a ejemplificar: "Me compro un terreno para hacer un desarrollo y tomo un 20% del valor de ese terreno como financiamiento en dólares. Y puede ser que esa si terreno es de buena calidad y hay un desarrollador serio y hay un proyecto que tiene buenas perspectivas, que sea un perfil de riesgo adecuado para eso”.

De la misma manera, extendió los posibles beneficios al sector empresarial, " sobre todo en sector pyme o las empresas medianas, de accionistas que tienen capital en el exterior, que lo pueden usar como colateral para financiamiento, pero que por normativa un banco no les puede prestar”.

Entonces, explicó, "aparecen bancos locales que dicen, 'Bueno, aunque vos no operes en un sector exportador, si vos me das una carta de crédito o un tipo de garantía que a mí me deje cómodo, canalizamos ese financiamiento a través de la empresa y no como capital”.

“Esos son tipos de estructuras simples que creemos que en el corto plazo se puede dar. Eh, obviamente es un tema que vamos a monitorear muy de cerca. Vamos a compartir la información con el mercado y todo el mundo lo va a poder ir monitoreando", completó el titular del BCRA sobre el tema.

Crisis laboral en la era de Javier Milei: en mayo, se perdieron 2.265 puestos de trabajo por día

La información oficial, analizada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), expone una evolución constante en la pérdida del empleo formal registrado. Desde comenzado el gobierno libertario, la cantidad de personas que fueron desvinculadas de sus trabajos es de 411.663, mientras que la clausura de las empresas alcanza las 30.633.

En tanto, según los datos de la SRT, en diciembre 2025 había 489.749 empleadores, una cifra que descendió a 481.724 en mayo. En abril había 484.095. En cuanto a los empleados, en diciembre de 2025 había 9.559.457 y en mayo, 9.445.560.

Según el organismo, "un aspecto crítico de esta evolución es el rol de las aperturas y los cierres de empresas. La contracción en el stock de empresas no se origina necesariamente en un volumen de cierres históricamente elevado, sino en una marcada debilidad en la apertura de nuevas unidades productivas".

Y agrega: "Esta asimetría revela que el problema estructural de la dotación empresarial reside en la escasa creación de firmas, la cual no alcanza a compensar la salida natural de empresas del sistema. En consecuencia, la pérdida de unidades productivas se explica fundamentalmente por un déficit en la tasa de natalidad empresarial más que por una aceleración atípica en los ceses de actividad".