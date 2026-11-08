8 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cobertura especial de C5N: seguí en vivo la histórica visita del papa León XIV a la Argentina

Con una programación muy especial y móviles en vivo desde el Monumento a los Españoles, Casa Rosada, el Aeroparque Jorge Newbery y en la ciudad de Córdoba, la señal te muestra el paso a paso del sumo pontífice en el país.

Por

León XIV se despidió de Uruguay con una misa masiva en la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres en Montevideo antes de abordar el avión que lo trae a Buenos Aires. Cerca de las 15.30 el Papa abordará el avión de Aerolíneas Argentinas con destino Aeroparque Jorge Newbery para arribar cerca de las 16:30.

Expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina.
Te puede interesar:

La Virgen de Luján y el escudo papal: así es el avión que trae a León XIV a la Argentina

De acuerdo a lo que está estipulado en su agenda, una vez aterrizado en la Ciudad de Buenos Aires, a las 17, el Sumo Pontífice tendrá su primera actividad en la Plaza San Martín, en Retiro, para ser parte de un homenaje al General. Concluida esta actividad, visitará la Casa Rosada donde mantendrá el primer contacto con el presidente Javier Milei.

Entre otros de los recorridos institucionales estipulados para este primer día en suelo argentino, a las 18.30, estará presente en el Palacio Libertad, donde pronunciará un mensaje ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

C5N seguirá de cerca todos los acontecimientos con una programación especial: en el horario de llegada del Papa estará Jorge Rial y luego tomará la posta Daniela Ballester. Por la noche, la conducción estará a cargo de Fernando Borroni y la primera jornada del sumo pontífice en el país la cerrará Pablo Duggan.

Todos ellos contarán con móviles en vivo desde el Monumento a los Españoles, Casa Rosada, el Aeroparque Jorge Newbery, el Palacio Libertad y hasta en la ciudad de Córdoba, donde el santo padre estará el próximo martes.

Noticias relacionadas

play

C5N, a bordo del avión papal: la cobertura minuto a minuto del viaje de León XIV a la Argentina

El papa León XIV y una histórica visita a la Argentina.

Seguí en vivo el vuelo del papa León XIV a la Argentina

El Monumento de los Españoles, un hito de la Ciudad de Buenos Aires.

León XIV en Buenos Aires: la historia del Monumento de los Españoles, el coloso que vuelve a ser centro de la fe

play

Llegada de León XIV: detuvieron a un motociclista que merodeaba dentro del perímetro de seguridad en Palermo

El Papa León XIV llegará a la Argentina este domingo 8 de noviembre a las 16:30.

A qué hora llega el papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV tendrá días agradables en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Cómo estará el clima en la llegada del papa León XIV a Buenos Aires

Rating Cero

Emanuel Noir fue detenido por agredir a un policía en Entre Ríos. Podría recuperar su libertad el martes 10.

Dieron más detalles de la agresión del cantante de Ke Personaje: cuándo podría recuperar la libertad

La Justicia determinó la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de Icardi a su hija mayor.

Graves problemas con Mauro Icardi: evalúan detenerlo tras las declaraciones de su hija con Wanda Nara

Rosalía sorprendió en las calles de Nueva York con un bolso de cuero de dimensiones extraordinarias, diseñado por Dana Toder.

Así es el bolso viral que Rosalía lució en Nueva York y sorprendió a todos: ¿cuánto cuesta?

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

Cindy Crawford mantiene una activa rutina física que combina distintas disciplinas para trabajar la fuerza, la resistencia y la movilidad.

A sus 60 años: así fue la impresionante transformación de Cindy Crawford

Alan Tudyk recibió la distinción de Leyenda Disney en 2026 tras una trayectoria marcada por personajes memorables en el cine y la televisión.

Este actor se convirtió en una estrella de Disney pero casi no mostró su cara: ¿qué papeles hizo?

últimas noticias

Expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina.

La Virgen de Luján y el escudo papal: así es el avión que trae a León XIV a la Argentina

Hace 14 minutos
Emanuel Noir fue detenido por agredir a un policía en Entre Ríos. Podría recuperar su libertad el martes 10.

Dieron más detalles de la agresión del cantante de Ke Personaje: cuándo podría recuperar la libertad

Hace 31 minutos
play

C5N, a bordo del avión papal: la cobertura minuto a minuto del viaje de León XIV a la Argentina

Hace 1 hora
La Justicia determinó la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de Icardi a su hija mayor.

Graves problemas con Mauro Icardi: evalúan detenerlo tras las declaraciones de su hija con Wanda Nara

Hace 1 hora
El papa León XIV y una histórica visita a la Argentina.

Seguí en vivo el vuelo del papa León XIV a la Argentina

Hace 1 hora