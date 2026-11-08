Cobertura especial de C5N: seguí en vivo la histórica visita del papa León XIV a la Argentina Con una programación muy especial y móviles en vivo desde el Monumento a los Españoles, Casa Rosada, el Aeroparque Jorge Newbery y en la ciudad de Córdoba, la señal te muestra el paso a paso del sumo pontífice en el país. Por Agregar C5N en









León XIV se despidió de Uruguay con una misa masiva en la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres en Montevideo antes de abordar el avión que lo trae a Buenos Aires. Cerca de las 15.30 el Papa abordará el avión de Aerolíneas Argentinas con destino Aeroparque Jorge Newbery para arribar cerca de las 16:30.

De acuerdo a lo que está estipulado en su agenda, una vez aterrizado en la Ciudad de Buenos Aires, a las 17, el Sumo Pontífice tendrá su primera actividad en la Plaza San Martín, en Retiro, para ser parte de un homenaje al General. Concluida esta actividad, visitará la Casa Rosada donde mantendrá el primer contacto con el presidente Javier Milei.

Entre otros de los recorridos institucionales estipulados para este primer día en suelo argentino, a las 18.30, estará presente en el Palacio Libertad, donde pronunciará un mensaje ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

C5N seguirá de cerca todos los acontecimientos con una programación especial: en el horario de llegada del Papa estará Jorge Rial y luego tomará la posta Daniela Ballester. Por la noche, la conducción estará a cargo de Fernando Borroni y la primera jornada del sumo pontífice en el país la cerrará Pablo Duggan.