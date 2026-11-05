Llega una nueva edición de ULTRA Buenos Aires: anuncian nueva sede para el 2027

El festival ULTRA Worldwide anunció oficialmente la nueva sede donde se realizará la séptima edición en Buenos Aires, el próximo viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027.
La nueva presentación será el 2 y 3 de abril y la venta de entradas comenzará el 12 de noviembre. El anuncio se llevó adelante una campaña que tomó las calles de la ciudad, con carteles, intervenciones urbanas y activaciones en puntos estratégicos de la Ciudad.
El festival ULTRA Worldwide anunció oficialmente la nueva sede donde se realizará la séptima edición en Buenos Aires, el próximo viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027.
Tras dos ediciones consecutivas en 2025 y 2026 que reunieron a más de 80.000 asistentes cada una, el mega show del próximo año se trasladará a Punta Carrasco, en Palermo, frente al Río de la Plata. Este cambio marca el comienzo de una nueva etapa para ULTRA Buenos Aires, que se traslada a una nueva ubicación para continuar construyendo sobre el éxito de sus ediciones anteriores.
El anuncio se llevó adelante a través de una campaña que se sintió en las calles de la Ciudad, con carteles, intervenciones urbanas y activaciones en puntos estratégicos de Buenos Aires, donde, de a poco se fueron dando distintas pistas sobre la próxima edición del festival, hasta culminar con el anuncio oficial de su nueva sede: Punta Carrasco.
Tras una década de ausencia, ULTRA Buenos Aires regresó en 2025 y se vivió otra edición en 2026, donde recibió a algunos de los artistas de la música electrónica mundial, como Martin Garrix, Anyma, Boris Brejcha, Adam Beyer, Afrojack, ARTBAT, Black Coffee, Axwell, Zedd, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, Dom Dolla, Steve Angello, Jamie Jones, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, CamelPhat y muchos más.
ULTRA Buenos Aires, que se desarrollará en 2027, se hará en cuatro escenarios de primer nivel internacional, incluyendo el icónico Main Stage y los escenarios de RESISTANCE, acompañados por una producción audiovisual de última generación, experiencias inmersivas y una cuidada selección de artistas internacionales y regionales de música electrónica.
A lo largo de las dos jornadas, el 2 y 3 de abril, también se ofrecerá una amplia propuesta gastronómica y de bebidas, además de activaciones de marcas. Según anunció la organización, la venta de entradas será a partir del 12 de noviembre: ultrabuenosaires.com.