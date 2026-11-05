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Llega una nueva edición de ULTRA Buenos Aires: anuncian nueva sede para el 2027

La nueva presentación será el 2 y 3 de abril y la venta de entradas comenzará el 12 de noviembre. El anuncio se llevó adelante una campaña que tomó las calles de la ciudad, con carteles, intervenciones urbanas y activaciones en puntos estratégicos de la Ciudad.

Llega una nueva edición de ULTRA Buenos Aires: anuncian nueva sede para el 2027

El festival ULTRA Worldwide anunció oficialmente la nueva sede donde se realizará la séptima edición en Buenos Aires, el próximo viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027.

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Tras dos ediciones consecutivas en 2025 y 2026 que reunieron a más de 80.000 asistentes cada una, el mega show del próximo año se trasladará a Punta Carrasco, en Palermo, frente al Río de la Plata. Este cambio marca el comienzo de una nueva etapa para ULTRA Buenos Aires, que se traslada a una nueva ubicación para continuar construyendo sobre el éxito de sus ediciones anteriores.

El anuncio se llevó adelante a través de una campaña que se sintió en las calles de la Ciudad, con carteles, intervenciones urbanas y activaciones en puntos estratégicos de Buenos Aires, donde, de a poco se fueron dando distintas pistas sobre la próxima edición del festival, hasta culminar con el anuncio oficial de su nueva sede: Punta Carrasco.

Tras una década de ausencia, ULTRA Buenos Aires regresó en 2025 y se vivió otra edición en 2026, donde recibió a algunos de los artistas de la música electrónica mundial, como Martin Garrix, Anyma, Boris Brejcha, Adam Beyer, Afrojack, ARTBAT, Black Coffee, Axwell, Zedd, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, Dom Dolla, Steve Angello, Jamie Jones, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, CamelPhat y muchos más.

Ultra Buenos Aires 2027: cómo será la venta de entradas de la séptima edición en Argentina

ULTRA Buenos Aires, que se desarrollará en 2027, se hará en cuatro escenarios de primer nivel internacional, incluyendo el icónico Main Stage y los escenarios de RESISTANCE, acompañados por una producción audiovisual de última generación, experiencias inmersivas y una cuidada selección de artistas internacionales y regionales de música electrónica.

A lo largo de las dos jornadas, el 2 y 3 de abril, también se ofrecerá una amplia propuesta gastronómica y de bebidas, además de activaciones de marcas. Según anunció la organización, la venta de entradas será a partir del 12 de noviembre: ultrabuenosaires.com.

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