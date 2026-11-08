Javier Milei, sobre el mensaje del Papa: "No quiero meterme en el barro de utilizar políticamente el discurso" El Presidente habló luego del encuentro que reunió a representantes de los tres poderes del Estado, la dirigencia política, el sector empresarial, líderes religiosos y la sociedad civil. Por Agregar C5N en









Javier Milei junto al Papa en Casa Rosada.

El presidente Javier Milei evitó opinar sobre el discurso que brindó el papa León XIV en el Palacio Libertad, en el que reclamó "una economía al servicio de las personas", una frase que dejó al descubierto un marcado contraste con la prédica libertaria.

"La ponencia que realizó el Papa fue superlativa, pero no quiero caer en esa miserabilidad de estar poniendo al Santo Padre en el debate rastrero de la política local. No quiero meterme en el barro de utilizar políticamente el discurso", se excusó Milei, en diálogo con La Nación+.

Durante su alocución, el máximo líder de la Iglesia Católica abogó por la concordia, el diálogo, la paz, la moderación y el respeto. Frente a eso, Milei —reconocido por sus habituales descalificaciones a la oposición, sus insultos al periodismo y un tono confrontativo para con todo aquel que piense distinto— se vio obligado a justificar su postura.

Durante la entrevista con Luis Majul, el jefe del Poder Ejecutivo se refirió a la reunión privada que mantuvo con León XIV en Casa Rosada. En relación con el intercambio sostenido durante la audiencia bilateral, Milei indicó: "Hemos estado hablando de cuestiones que hacen a los fundamentos morales de la política".

Respecto de su discurso en el Palacio Libertad, el líder de La Libertad Avanza argumentó: "Cuando yo hago mi planteo de la moral como política de estado, en este caso traté de ir por esta línea pero que sea un discurso que nos contenga a todos. Había que ir más por el lado espiritual que por el lado político".