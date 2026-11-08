Javier Milei, sobre el mensaje del Papa: "No quiero meterme en el barro de utilizar políticamente el discurso"

El presidente Javier Milei evitó opinar sobre el discurso que brindó el papa León XIV en el Palacio Libertad, en el que reclamó "una economía al servicio de las personas", una frase que dejó al descubierto un marcado contraste con la prédica libertaria.
"La ponencia que realizó el Papa fue superlativa, pero no quiero caer en esa miserabilidad de estar poniendo al Santo Padre en el debate rastrero de la política local. No quiero meterme en el barro de utilizar políticamente el discurso", se excusó Milei, en diálogo con La Nación+.
Durante su alocución, el máximo líder de la Iglesia Católica abogó por la concordia, el diálogo, la paz, la moderación y el respeto. Frente a eso, Milei —reconocido por sus habituales descalificaciones a la oposición, sus insultos al periodismo y un tono confrontativo para con todo aquel que piense distinto— se vio obligado a justificar su postura.
Durante la entrevista con Luis Majul, el jefe del Poder Ejecutivo se refirió a la reunión privada que mantuvo con León XIV en Casa Rosada. En relación con el intercambio sostenido durante la audiencia bilateral, Milei indicó: "Hemos estado hablando de cuestiones que hacen a los fundamentos morales de la política".
Respecto de su discurso en el Palacio Libertad, el líder de La Libertad Avanza argumentó: "Cuando yo hago mi planteo de la moral como política de estado, en este caso traté de ir por esta línea pero que sea un discurso que nos contenga a todos. Había que ir más por el lado espiritual que por el lado político".
Tras el mensaje conciliador del Papa, Javier Milei volvió a confrontar con la oposición y el periodismo
El momento de mayor tensión en la entrevista ocurrió cuando Majul le preguntó si la visita papal podría incentivar un cambio de actitud en la dirigencia política y abrir una instancia de desaceleración de la violencia verbal. Lejos de recoger el guante de la conciliación propuesta por el Sumo Pontífice, el mandatario reaccionó con su habitual intransigencia y acusó a los sectores opositores de deformar la realidad.
"El problema, digamos... Yo no estoy en contra de ninguna de esas cuestiones. Es la caricaturización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo", sostuvo.
"Me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente y en Argentina son de una precariedad conceptual e intelectual grosera. Es un debate teñido por la demagogia", concluyó Milei.