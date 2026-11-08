8 de noviembre de 2026 Inicio
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Axel Kicillof tras el primer discurso de León XIV: "Hay que tomar nota de todo lo que dijo el Papa"

Con la justicia social en el centro de la escena tras el discurso del Sumo Pontífice junto a Javier Milei en el Palacio Libertad, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires remarcó que "hay que escuchar al Papa", interpretando su mensaje como un freno a la ola de ultraderecha.

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Axel Kicillof tras el primer discurso de León XIV: Hay que tomar nota de todo lo que dijo el Papa

A la salida del Palacio Libertad, tras presenciar el histórico primer discurso del papa León XIV ante las máximas autoridades del país, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dialogó en exclusiva con C5N. Con la justicia social en el centro de la escena y luego de escuchar las palabras del Santo Padre junto al presidente Javier Milei, el mandatario bonaerense remarcó que "hay que tomar nota de todo lo que dijo el Papa", interpretando su potente mensaje sobre los límites del poder y la protección de los sectores vulnerables como un freno explícito a la ola de ultraderecha.

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Axel Kicillof calificó como "impecables" las definiciones de León XIV tras presenciar su primer discurso en el Palacio Libertad. El mandatario bonaerense puso especial énfasis en la frase con la que el Sumo Pontífice remarcó que "la economía debe estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía", señalando que las palabras del Santo Padre resultaron certeras, profundas y golpearon de lleno en la fibra de toda la dirigencia política, en especial en lo relativo a frenar las agresiones y priorizar la inversión en educación e investigación.

En su análisis de la jornada, Kicillof destacó la sensibilidad del Pontífice al homenajear la figura del papa Francisco y rescatar las líneas fundamentales de su legado. Para el Gobernador, el posicionamiento de León XIV sobre la no violencia, los límites del poder y la centralidad de los derechos humanos constituyó un mensaje directo sobre los valores que deben regir el rumbo del país en momentos de debate social y político.

Finalmente, el referente opositor interpretó el trasfondo del mensaje papal como el comienzo de vientos de transformación capaces de moderar o torcer el rumbo de las corrientes de ultraderecha. Desde su perspectiva, el llamado explícito de León XIV a proteger a las familias, a los jóvenes y a los jubilados devolvió a la justicia social al centro de la discusión pública, marcando una hoja de ruta ética que la dirigencia no puede ignorar.

La Provincia de Buenos Aires se prepara para recibir a León XIV

Al continuar su diálogo con C5N a la salida del evento, Axel Kicillof convocó masivamente a acompañar al Pontífice en su próximo compromiso y enfatizó que "Luján es la Argentina este miércoles". El gobernador bonaerense detalló los intensos preparativos que se llevan adelante tanto para la histórica misa multitudinaria en la Basílica, a la que definió como un acontecimiento "monumental", como para la esperada visita al Pequeño Cottolengo Don Orione.

Incluso se tomó un momento para el humor al referirse a la invitación que recibió por parte del Gobierno nacional para el acto en el Palacio Libertad: "A mí hace rato que no me invitan", bromeó sobre su presencia en el recinto.

En relación a los ejes políticos del discurso, Kicillof ponderó que León XIV posee una de las voces más potentes y respetadas del planeta en un contexto internacional convulsionado por la proliferación de discursos de odio impulsados por grandes dirigentes de ultraderecha. Según el mandatario provincial, el Papa logró repasar cada uno de los temas sensibles de la realidad nacional, dejando servida una hoja de ruta con prioridades claras de la que el Poder Ejecutivo debería tomar nota, ya que abarca la agenda cotidiana de debate y las verdaderas urgencias que atraviesa la sociedad argentina.

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