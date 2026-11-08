"Voy a ser tu huésped por mucho tiempo", le aseguró Santiago Peña al jefe del regimiento donde está detenido

El comandante del Regimiento Guardia Presidencial, el coronel José Dayub, detalló cómo fue recibir al jefe de Estado destituido y describió con qué humor se encuentra durante sus primeros días en su dependencia.

El presidente de Paraguay destituido por el Congreso a raíz del escándalo financiero que involucró a Ueno Bank, Santiago Peña , se encuentra detenido mientras es investigado por corrupción tras la imputación que realizó el Ministerio Público Fiscal . " Voy a ser tu huésped por mucho tiempo ", le dijo al coronel que lo recibió en la unidad militar donde aguarda el juicio penal.

"Cuando llegó, le recibí y me dijo 'Bueno, señor comandante, voy a ser tu huésped por mucho tiempo' y me mostró una sonrisa ", relató el coronel José Dayub este domingo a la radio paraguaya Ñandutí.

El comandante del Regimiento Guardia Presidencial reveló que el expresidente, que fue trasladado hasta esa instalación militar por razones de seguridad, no está "decaído, ni cosas así" .

El militar también compartió que Peña se encuentra en "una habitación normal" y detalló que en ese espacio tiene "cosas básicas" como una cama, un ropero, un ventilador, un aire acondicionado y un baño privado. El Regimiento Guardia Presidencial cuenta con "un sistema de seguridad perimetral permanente ", agregó Dayub.

Santiago Peña pasó por el juicio político, la destitución y la detención domiciliaria en la misma jornada.

Al respecto, el ministro de Defensa paraguayo, Óscar González , sostuvo en una conferencia de prensa que en el regimiento se está cumpliendo una orden judicial , e indicó que, por tanto, se ubicó al exjefe de Estado en "una habitación común" destinada al personal militar, tras aclarar que esa dependencia "no es una cárcel".

De qué está imputado Santiago Peña en Paraguay

El expresidente fue imputado este sábado por el Ministerio Público en el marco del escándalo financiero de Ueno Bank. La resolución refiere a los delitos de "abuso de confianza y gestión en beneficio propio" además que solicita la prisión preventiva e inhibición de bienes del exmandatario, que fue destituido por el Congreso guaraní a través de un juicio político.

Por su parte, Carlos Dagoberto Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), fue imputado por lesión de confianza, administración en derecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.

Quienes le tomaron la declaración a Peña son los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, además de la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez.

Reuters

Peña llegó en horas el mediodía a la Fiscalía junto a su abogado Ricardo Preda, quien fue uno de sus defensores durante el juicio político. Tras ser sometido a declaración, se retiró pasadas las 15.

La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Nancy Salomón, brindó una breve conferencia una vez finalizada la interpelación al expresidente donde comunicó formalmente que "desde el Ministerio Público se ha planteado imputación en contra el señor Santiago Peña. Y en ese sentido, también comunicarles que los hechos punibles son los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio".

La crisis económica y política en el país vecino empezó cuando el BCP ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.