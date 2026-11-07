7 de noviembre de 2026 Inicio
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El cantante de Ke Personajes protagonizó un incidente y terminó detenido en Concepción del Uruguay

Emanuel Noir fue trasladado a la Comisaría Primera durante las primeras horas del sábado, después de discutir con un policía en el casino de la ciudad. Aparentemente la causa fue caratulada como resistencia a la autoridad y lesiones.

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Emanuel Noir fue detenido en Concepción del Uruguay. 

Emanuel Noir fue detenido en Concepción del Uruguay. 

En las últimas horas se conoció la noticia de que detuvieron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Según las primeras versiones, el artista habría protagonizado una discusión con un policía en el casino de la ciudad.

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Según varios medios locales, el cantante habría llegado al casino cuando este se encontraba cerrado y habría intentando ingresar al inmueble.

En ese momento, un oficial que se encontraba en el lugar frenó al artista y le explicó que el lugar estaba cerrado, las primeras versiones aseguran que Noir habría golpeado al policía en medio de la discusión.

El cantante anunció que estará en el festival de Viña del Mar este verano.

El cantante anunció que estará en el festival de Viña del Mar este verano.

En ese contexto se llevó adelante la detención de Emanuel Noir por resistencia a la autoridad y lesiones y fue trasladado a la Comisaría Primera.

No es la primera vez que detienen al cantante en Concepción del Uruguay, en el 2023 había protagonizado una pelea callejera y en Recoleta, ese mismo año, por una discusión.

El cantante de Ke Personaje fue detenido por protagonizar una pelea callejera

El cantante de Ke Personaje, Emanuel Noir, protagonizó en las últimas horas una pelea callejera en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y por el cual terminó detenido.

Testigo confirman que el hecho se produjo este sábado, cerca de las 20, cuando el artista se bajó de su auto, con una manopla en la mano, y agredió a otro hombre: ambos empezaron con la pelea a golpe de puño.

De acuerdo a un video que se volvió viral, se puede ver que Noir aparece en el piso tras ser noqueado. Si bien intenta levantarse, y continuar con la discusión, se lo ve débil y sin poder mantenerse en pie pese a recibir la ayuda de una chica. Estando en el suelo, su agresor le propina un cachetazo, mientras él permanece en el piso, y muestra a cámara el elemento con el que supuestamente intentó pegarle.

La policía llegó en cuestión de minutos para evitar que el incidente pasara a mayores. En otras imágenes que se viralizaron, a un grupo de efectivos llevándose detenido al cantante esposado hasta el móvil policial.

En ese entonces, Noir estaba acompañado por su novia, Sophia Ramos, y, antes de ingresar al vehículo le grita a la persona que lo filma: “Tomatela, muerto de hambre”.

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