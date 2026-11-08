Dieron más detalles de la agresión del cantante de Ke Personaje: cuándo podría recuperar la libertad

Emanuel Noir fue detenido por agredir físicamente a un policía en Concepción de Uruguay. Ahora, trascendieron las imágenes del efectivo con lesiones en el rostro.

Emanuel Noir fue detenido por agredir a un policía en Entre Ríos. Podría recuperar su libertad el martes 10.

Luego que Emanuel Noir quedara detenido por la agresión a un policía en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, dieron a conocer más detalles de cómo fue la pelea y revelaron cuándo podría ser liberado.