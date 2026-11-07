Se filtraron los desesperados mensajes de la hija de Wanda Nara con una grave acusación contra Mauro Icardi: "Vení a buscarme"

En medio de la denuncia contra el futbolista, se conoció la conversación que la menor de las Icardi mantuvo con Martín Migueles para pedir ayuda.

Todo comenzó durante la tarde del viernes, cuando la empresaria empezó a recibir una serie de llamados que, en un principio, no pudo atender porque estaba en plena grabación de MasterChef Celebrity . Sin embargo, la situación tomó un giro preocupante cuando trascendió que su hija Francesca, de 11 años, habría intentado comunicarse con ella para pedirle ayuda.

Según la información que se conoció, la menor habría asegurado que Mauro Icardi la golpeó y le quitó el celular. Ante la desesperación, la conductora abandonó el estudio y se dirigió hasta la casa del futbolista en Nordelta para buscarla.

Una vez allí, intervino la Policía y llegó una ambulancia para constatar las presuntas lesiones de la menor de 11 años. De acuerdo con el acta que redcato la policía sobre lo ocurrido, Francesca finalmente se retiró de la vivienda junto a su mamá. Mientras que Wanda prestó declaración, Icardi se habría negado a hacerlo.

En medio del escándalo, la periodista Naiara Vecchio difundió una serie de capturas de conversaciones atribuidas a Francesca, quien, al no lograr comunicarse con su madre, habría recurrido a Martín Migueles, actual pareja de la empresaria.

Este viernes, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un nuevo escándalo en la Casa de los Sueños, propiedad del futbolista en Nordelta. El enfrentamiento terminó con la intervención policial, la presencia de una ambulancia y una denuncia en la Comisaría de Tigre.

“Martín, soy Fran”, comienza uno de los intercambios. Al preguntarle qué había pasado, la niña le habría contado que su papá le quitó el teléfono. Sin embargo, lo más preocupante llegó unos mensajes después: “Me pegaron. Porfa. Vengan”.

Captura: web

Ante las preguntas de Migueles, la menor habría insistido con su pedido de ayuda y relatado que Icardi la había agredido físicamente. Además, aseguró que el futbolista y la China Suárez se habían ido en barco y que ella se había quedado en la casa. Mientras intentaba tranquilizarla, el empresario le respondió: “Ok, confiá en mí. Tranquila”. Pero la niña continuó pidiéndole que fuera a buscarla cuanto antes: “Vení rápido Martín, por favor, rápido”.

En otro tramo de la conversación, Francesca habría manifestado su temor a que su padre descubriera los mensajes, por lo que le pidió a Migueles una dirección de correo electrónico para seguir hablando por esa vía. “Dijo que cuando volvía me cagaba a piñas. Por favor. Vení. Te estoy escribiendo desde la computadora”, se lee en una de las capturas difundidas.

Captura: web

A estos intercambios se sumó la imagen de un supuesto correo electrónico que la menor le habría enviado directamente a Wanda. “Soy Fran. Papá me sacó el celular y me pegó. Por favor, vení a buscarme como sea, por favor”, decía el mensaje publicado por Vecchio en su cuenta de Instagram.