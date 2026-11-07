IR A
IR A

Se filtraron los desesperados mensajes de la hija de Wanda Nara con una grave acusación contra Mauro Icardi: "Vení a buscarme"

En medio de la denuncia contra el futbolista, se conoció la conversación que la menor de las Icardi mantuvo con Martín Migueles para pedir ayuda.

 Francesca Icardi

 Francesca Icardi, una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, le pidió ayuda a su madre.

El dato definitivo: la versión de Mauro Icardi que cambia todo
Te puede interesar:

El dato inesperado que contradice la versión de Wanda Nara sobre el escándalo con Mauro Icardi: qué pasó

Todo comenzó durante la tarde del viernes, cuando la empresaria empezó a recibir una serie de llamados que, en un principio, no pudo atender porque estaba en plena grabación de MasterChef Celebrity. Sin embargo, la situación tomó un giro preocupante cuando trascendió que su hija Francesca, de 11 años, habría intentado comunicarse con ella para pedirle ayuda.

Según la información que se conoció, la menor habría asegurado que Mauro Icardi la golpeó y le quitó el celular. Ante la desesperación, la conductora abandonó el estudio y se dirigió hasta la casa del futbolista en Nordelta para buscarla.

Una vez allí, intervino la Policía y llegó una ambulancia para constatar las presuntas lesiones de la menor de 11 años. De acuerdo con el acta que redcato la policía sobre lo ocurrido, Francesca finalmente se retiró de la vivienda junto a su mamá. Mientras que Wanda prestó declaración, Icardi se habría negado a hacerlo.

Este viernes, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un nuevo escándalo en la Casa de los Sueños, propiedad del futbolista en Nordelta. El enfrentamiento terminó con la intervención policial, la presencia de una ambulancia y una denuncia en la Comisaría de Tigre.

Este viernes, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un nuevo escándalo en la Casa de los Sueños, propiedad del futbolista en Nordelta. El enfrentamiento terminó con la intervención policial, la presencia de una ambulancia y una denuncia en la Comisaría de Tigre.

Los desesperados mensajes que habría enviado la hija de Wanda Nara

En medio del escándalo, la periodista Naiara Vecchio difundió una serie de capturas de conversaciones atribuidas a Francesca, quien, al no lograr comunicarse con su madre, habría recurrido a Martín Migueles, actual pareja de la empresaria.

Martín, soy Fran”, comienza uno de los intercambios. Al preguntarle qué había pasado, la niña le habría contado que su papá le quitó el teléfono. Sin embargo, lo más preocupante llegó unos mensajes después: “Me pegaron. Porfa. Vengan”.

Captura: web

Captura: web

Ante las preguntas de Migueles, la menor habría insistido con su pedido de ayuda y relatado que Icardi la había agredido físicamente. Además, aseguró que el futbolista y la China Suárez se habían ido en barco y que ella se había quedado en la casa. Mientras intentaba tranquilizarla, el empresario le respondió: “Ok, confiá en mí. Tranquila”. Pero la niña continuó pidiéndole que fuera a buscarla cuanto antes: “Vení rápido Martín, por favor, rápido”.

En otro tramo de la conversación, Francesca habría manifestado su temor a que su padre descubriera los mensajes, por lo que le pidió a Migueles una dirección de correo electrónico para seguir hablando por esa vía. Dijo que cuando volvía me cagaba a piñas. Por favor. Vení. Te estoy escribiendo desde la computadora”, se lee en una de las capturas difundidas.

Captura: web

Captura: web

A estos intercambios se sumó la imagen de un supuesto correo electrónico que la menor le habría enviado directamente a Wanda. “Soy Fran. Papá me sacó el celular y me pegó. Por favor, vení a buscarme como sea, por favor”, decía el mensaje publicado por Vecchio en su cuenta de Instagram.

Captura: web

Captura: web

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¡Todo mal! Qué le respondió La China Suárez a Wanda Nara

Wanda Nara destrozó a la China Suárez con durísimos insultos y la actriz le respondió: "Una mierd..."

Se filtro un video de Mauro Icardi con la policia.

Se filtró el video de Mauro Icardi hablando con la policía tras el escándalo con Wanda Nara: "Es mi responsabilidad"

tras la denuncia de wanda nara, la justicia prohibio que mauro icardi se acerque a su hija

Tras la denuncia de Wanda Nara, la Justicia prohibió que Mauro Icardi se acerque a su hija

que dice el parte oficial de la policia tras la denuncia de wanda nara a mauro icardi

Qué dice el parte oficial de la Policía tras la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Wanda Nara viajó a Uruguay con un conjunto en tonos rosas y accesorios de reconocidas marcas internacionales.

Cómo fue el look Pantera Rosa que Wanda Nara lució en su viaje a Uruguay y se hizo viral

Wanda Nara insultó a la China Suárez en medio de su pelea con Mauro Icardi.

El brutal ida y vuelta entre Wanda Nara y la China Suárez en medio del escándalo con Mauro Icardi: "Negra de..."

últimas noticias

Boca sumó un nuevo título.

Cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino luego del campeonato de Boca

Hace 5 minutos
El campeonato de Boca desató varios memes en las redes sociales.

Boca se consagró campeón de la Tabla Anual: los mejores memes en redes sociales

Hace 18 minutos
León XIV será recibido por tres jinetes argentinos.

Bienvenido, León XIV: después de 39 años, un país y tres jinetes reciben a un Papa

Hace 32 minutos
El dato definitivo: la versión de Mauro Icardi que cambia todo

El dato inesperado que contradice la versión de Wanda Nara sobre el escándalo con Mauro Icardi: qué pasó

Hace 37 minutos
Boca se prepara para los próximos partidos.

Contra quién jugará Boca los octavos de final del Clausura tras ser campeón de la Tabla Anual

Hace 40 minutos