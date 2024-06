Eduardo Constantini será padre por octava vez a los 77 años: su esposa Elina confirmó su embarazo

De esta manera, el empresario se convertirá en padre por octava vez junto a la modelo de alta costura, cuarenta y tres años menor, con quien contrajo matrimonio en 2022.

Eduardo y Alina Constantini anunciaron que esperan un hijo

Elina Constantini brindó una entrevista hace algunos días para Caras TV donde dio pistas sobre su embarazo aunque, pese la insistencia del conductor, prefirió no confirmarlo.

“No podemos decirlo todavía, pero falta muy poco. Eduardo me va a reventar, va a haber una sorpresa más adelante, todavía no puedo decirlo”, comentó.