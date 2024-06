Preocupación por el estado de salud de Jorge Lanata: "Está intubado y sedado"

"Voy a ser cuidadosa con mis palabras. Además, no soy médica y no hay parte oficial. El sábado tuvo un episodio respiratorio muy feo, realmente muy feo. Lo intubaron y desde el sábado a hoy él está sedado y está intubado. Una sola vez le trataron de bajar la sedación, de empezar a extubar y no pudieron", señaló Latorre.

El periodista, de 63 años, es paciente de riesgo y viene sufriendo desde hace varios años diferentes problemas de salud. Incluso, recibió dos trasplantes de riñón en la Fundación Favaloro.

Según informó la panelista en el programa de Ángel De Brito, Lanata contaba con tener el alta al día siguiente de su internación para poder asistir a la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro.

"Yo conté la semana pasada, el viernes a la noche, que Jorge había tenido un paro, corto, del que salió rápido y que estaba pasando un día estable y que si era así el sábado lo iban a dejar irse a la casa para poder participar de los Martín Fierro que iban a ir a ver viendo cómo estaba la situación", explicó Latorre.

"Preocupa su estado, obviamente. Hoy por hoy sigue intubado. Hay mucha preocupación y por eso hay tanto silencio. Mucha gente también me está preguntando. Como él es periodista, entiendo que ha contado de otros, me parece que es honesto contar como está él", concluyó.

El motivo por el que Jorge Lanata debió ser internado

El periodista sufrió una descompensación el viernes de la semana pasada, cuando debía someterse a una resonancia magnética programada, y por eso quedó internado en el Hospital Italiano.

Su esposa, la abogada Elba Marcovecchio, aseguró en un principio que el conductor se encontraba fuera de peligro, pero con el correr de las horas fueron trascendiendo más detalles de la situación.

"Esta mañana se fue a hacer una resonancia al Italiano. Le tuvieron que poner anestesia, se demoró más de lo previsto en la resonancia por un pequeño susto que pasaron, pero está todo en orden. Hoy se tomó el día para hacerse esta resonancia, no estuvo en la radio. Tengo entendido que estaba programado, pero tuvo un pequeño sustito en el medio y la operación se demoró más de la cuenta", contó la periodista Marcela Tauro en el programa Intrusos.

La periodista Laura Ubfal fue un poco más allá y aseguró en su blog que "los profesionales que lo asistieron vivieron un momento muy dramático porque Lanata tuvo un paro cardíaco en medio de ese chequeo, del que, por suerte, pudieron sacarlo rápidamente y ya está todo bajo control".