La otra cara de la inflación de mayo: los precios estacionales lideraron las subas con un 3,5% Si bien mayo cerró con una inflación más baja que el mes anterior, hubo aumentos visibles en servicios y alimentos que evidencian el impacto en los bolsillos y hacen que el costo de vida sea cada vez más alto. Por Agregar C5N en









La inflación de mayo se vio en visibles en telefonía, educación y alimentos estacionales.

En mayo de 2026, la inflación medida por el INDEC fue del 2,1%, mostrando una leve moderación respecto a abril. Sin embargo, dentro de ese promedio hubo sectores que se destacaron por sus aumentos, lo que evidenció que el costo de vida es cada vez más alto, y lo que antes alcanzaba para comprar cierta cantidad de productos, ahora rinde menos.

Uno de los rubros donde impactó el aumento fue el rubro Comunicación que encabezó las subas con un 3,4%, impulsado por los servicios de telefonía, aunque quedó por debajo del 4,0% registrado el mes anterior. En segundo lugar se ubicó Educación, con un incremento del 2,9%, también menor al 3,8% de abril.

Por otra parte, la división de Recreación y cultura se mantuvo estable en 2,8%, repitiendo la misma variación que en abril. Mientras que, tanto Salud como Vivienda, agua, electricidad y gas marcaron un aumento del 2,6%. En el caso de Salud, fue un avance respecto al 2,3% previo, mientras que en Vivienda se notó una aceleración frente al 2,1% de abril.

Embed #DatoINDEC#IPC: la división con mayor alza mensual en mayo de 2026 fue Comunicación (3,4%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,3%) https://t.co/hhMjyBUCQl pic.twitter.com/MoLTqo8L6l — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 11, 2026 Si se observa la evolución por categorías de precios, los productos Estacionales fueron los que más subieron, con un 3,5%, empujados por el encarecimiento de las verduras, y superando el 2,9% del mes anterior. Los Regulados, que incluyen combustibles y tarifas de servicios públicos, crecieron 2,4%, por debajo del 2,6% de abril.