11 de junio de 2026 Inicio
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La otra cara de la inflación de mayo: los precios estacionales lideraron las subas con un 3,5%

Si bien mayo cerró con una inflación más baja que el mes anterior, hubo aumentos visibles en servicios y alimentos que evidencian el impacto en los bolsillos y hacen que el costo de vida sea cada vez más alto.

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La inflación de mayo se vio en visiblesen telefonía

La inflación de mayo se vio en visibles en telefonía, educación y alimentos estacionales. 

En mayo de 2026, la inflación medida por el INDEC fue del 2,1%, mostrando una leve moderación respecto a abril. Sin embargo, dentro de ese promedio hubo sectores que se destacaron por sus aumentos, lo que evidenció que el costo de vida es cada vez más alto, y lo que antes alcanzaba para comprar cierta cantidad de productos, ahora rinde menos.

La inflación bajó a 2,1% en mayo.
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Uno de los rubros donde impactó el aumento fue el rubro Comunicación que encabezó las subas con un 3,4%, impulsado por los servicios de telefonía, aunque quedó por debajo del 4,0% registrado el mes anterior. En segundo lugar se ubicó Educación, con un incremento del 2,9%, también menor al 3,8% de abril.

Por otra parte, la división de Recreación y cultura se mantuvo estable en 2,8%, repitiendo la misma variación que en abril. Mientras que, tanto Salud como Vivienda, agua, electricidad y gas marcaron un aumento del 2,6%. En el caso de Salud, fue un avance respecto al 2,3% previo, mientras que en Vivienda se notó una aceleración frente al 2,1% de abril.

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Si se observa la evolución por categorías de precios, los productos Estacionales fueron los que más subieron, con un 3,5%, empujados por el encarecimiento de las verduras, y superando el 2,9% del mes anterior. Los Regulados, que incluyen combustibles y tarifas de servicios públicos, crecieron 2,4%, por debajo del 2,6% de abril.

En tanto, el IPC Núcleo, que refleja la variación más estable de los precios, mostró la menor suba con 1,9%, descendiendo desde el 2,1% previo. De acuerdo a los datos oficiales, mayo presentó una inflación más moderada que abril, pero con aumentos visibles en los rubros que impactan de lleno en el bolsillo de los argentinos ya que deben elegir si pagar deudas o alimentarse y trasladarse.

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