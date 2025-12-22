La impresionante transformación de Ed Sheeran: bajó 14 kilos y dejó de fumar y tomar cerveza El artista británico modificó rutinas, mejoró su estado físico y afrontó desafíos personales tras convertirse en padre. + Seguir en







Ed Sheeran dejó el cigarrillo y bajó 14 kilos Instagram

El cantante adoptó un plan de entrenamiento que incluyó pesas, Pilates Reformer y running.

Redujo hábitos como fumar y tomar alcohol para mejorar su bienestar.

La paternidad actuó como motor de cambio hacia una versión más fuerte y equilibrada.

Su imagen, salud y rendimiento en el escenario se transformaron notablemente en cinco años. Tras protagonizar la portada de una publicación internacional centrada en el bienestar, Ed Sheeran sorprendió al mostrar una transformación que incluye la pérdida de 14 kilos, el abandono del cigarrillo y una notable reducción en el consumo de cerveza. Luego de una gira histórica y del lanzamiento de un nuevo disco, el músico atravesó un punto de quiebre que lo llevó a replantear su estilo de vida, impulsado principalmente por la paternidad y el deseo de alcanzar un equilibrio más saludable.

Durante la etapa previa a estos cambios, el intérprete sostuvo hábitos que debilitaban su rendimiento físico y emocional. El alcohol y el tabaco formaban parte de su rutina, generando malestar y afectando su imagen, algo que tomó mayor relevancia cuando asumió nuevas responsabilidades familiares. Este contraste entre su antigua conducta y el presente revela el impacto que tuvo la decisión de priorizar su bienestar.

La búsqueda de un nuevo enfoque también estuvo atravesada por el escenario profesional. La necesidad de llegar preparado a cada presentación, sumada a la comparación con registros audiovisuales de su pasado, le permitió dimensionar el deterioro generado por los excesos. Esa toma de conciencia lo llevó a construir una versión más moderada, con una mirada distinta sobre la salud y el rendimiento artístico.

Ed Sheeran transformación Ed Sheeran bajó 14 kilos gracias a un plan que combinó entrenamiento de fuerza, Pilates Reformer y running, además de cambios en la alimentación. @teddysphotos Los cambios de hábitos de Ed Sheeran para su transformación El entrenamiento se convirtió en un pilar fundamental dentro de este proceso. Inspirado por colegas del ámbito musical, incorporó ejercicios de fuerza, rutinas con Pilates Reformer y running, un plan que favoreció la pérdida de 14 kilos y lo ayudó a elevar su desempeño profesional. La paternidad también actuó como motor, impulsándolo a abandonar progresivamente el tabaco y reducir el consumo de alcohol.

El cambio no estuvo exento de temores. Las dudas sobre su propia imagen y el rechazo a verse extremadamente musculoso marcaron el inicio del trabajo junto a un entrenador de confianza. Ese acompañamiento fue clave para adoptar un método equilibrado, sin excesos, que le permitiera sostener la nueva rutina de manera saludable.

La evolución fue gradual. Pasó de correr distancias cortas a completar un circuito de diez kilómetros durante la pandemia, demostrando una adaptación constante. Ese progreso se apoyó en la moderación: mantener una relación más sana con la comida, el vino y los momentos de ocio sin renunciar completamente a ellos. Ed Sheeran transformación 2 La paternidad motivó a Ed Sheeran a dejar el cigarrillo y reducir el consumo de alcohol, lo que mejoró su estado físico y su rendimiento en el escenario. @teddysphotos Su entorno también se vio influido. El impulso hacia una vida más activa alcanzó incluso a sus padres, que adoptaron rutinas de entrenamiento pese a su resistencia inicial. Este cambio, además de mejorar su bienestar físico, le permitió comprender que la longevidad y el rendimiento artístico no dependen de los excesos, sino de elecciones sostenidas con responsabilidad.