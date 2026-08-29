Confirmado el último fin de semana largo de agosto 2026: qué feriado es

- Agosto tendrá un último descanso extendido antes de finalizar el mes.
- La jornada estará vinculada con celebraciones y aniversarios locales.
- El esquema permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
- El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.
Luego del fin de semana largo por el 17 de agosto, un grupo de argentinos tendrá una nueva oportunidad para disfrutar de un descanso extendido. En esta ocasión, se decretó un nuevo feriado para el lunes 31, por lo que algunos trabajadores podrán contar con tres días consecutivos para descansar o planificar una salida.
La jornada permitirá aprovechar el último tramo de la temporada alta de invierno con una mini escapada a distintos puntos del país. Así, quienes estén alcanzados por la medida podrán organizar actividades recreativas o incluso realizar un viaje corto. Después de este descanso, el calendario tendrá una pausa más extensa hasta el próximo asueto nacional confirmado, previsto recién para octubre.
¿En dónde será feriado el lunes 31 de agosto?
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Cuál es el feriado que genera el último fin de semana largo de agosto 2026
En este caso, no se trata de un feriado a nivel nacional, sino de una jornada de descanso que alcanzará a un grupo de ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. La fecha corresponde a las fiestas patronales de los partidos de Tornquist y Bragado, que se conmemoran el domingo 30 de agosto. Sin embargo, se espera que la celebración sea trasladada al lunes 31, lo que permitiría conformar un fin de semana largo de tres días.
Por su parte, el partido bonaerense de Castelli también tendrá una jornada no laborable el lunes 31 de agosto, ya que ese día celebrará su aniversario fundacional. La localidad estableció el 31 de agosto de 1865 como su fecha de nacimiento cívico. En esa jornada, una norma provincial determinó los límites territoriales del distrito y reconoció oficialmente su autonomía política.
Castelli celebrará su aniversario fundacional el 31 de agosto.
Municipalidad de Castelli
Por la celebración, el sector público tendrá cese de actividades en estos municipios, mientras que los trabajadores del ámbito privado podrán acceder a la jornada de descanso si sus empleadores así lo autorizan. A su vez, la medida también alcanzará a quienes trabajen en las sucursales del Banco Provincia, que permanecerán comprendidas dentro del feriado.