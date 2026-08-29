Confirmado el último fin de semana largo de agosto 2026: qué feriado es El último fin de semana de agosto ofrecerá una nueva oportunidad para hacer una pausa y disfrutar de una salida antes del cierre de la temporada invernal. Por Agregar C5N en









¿Cuál es el último fin de semana largo de agosto 2026? Freepik

Agosto tendrá un último descanso extendido antes de finalizar el mes.

La jornada estará vinculada con celebraciones y aniversarios locales.

El esquema permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos. Luego del fin de semana largo por el 17 de agosto, un grupo de argentinos tendrá una nueva oportunidad para disfrutar de un descanso extendido. En esta ocasión, se decretó un nuevo feriado para el lunes 31, por lo que algunos trabajadores podrán contar con tres días consecutivos para descansar o planificar una salida.

La jornada permitirá aprovechar el último tramo de la temporada alta de invierno con una mini escapada a distintos puntos del país. Así, quienes estén alcanzados por la medida podrán organizar actividades recreativas o incluso realizar un viaje corto. Después de este descanso, el calendario tendrá una pausa más extensa hasta el próximo asueto nacional confirmado, previsto recién para octubre.

¿En dónde será feriado el lunes 31 de agosto? Freepik Cuál es el feriado que genera el último fin de semana largo de agosto 2026 En este caso, no se trata de un feriado a nivel nacional, sino de una jornada de descanso que alcanzará a un grupo de ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. La fecha corresponde a las fiestas patronales de los partidos de Tornquist y Bragado, que se conmemoran el domingo 30 de agosto. Sin embargo, se espera que la celebración sea trasladada al lunes 31, lo que permitiría conformar un fin de semana largo de tres días.

Por su parte, el partido bonaerense de Castelli también tendrá una jornada no laborable el lunes 31 de agosto, ya que ese día celebrará su aniversario fundacional. La localidad estableció el 31 de agosto de 1865 como su fecha de nacimiento cívico. En esa jornada, una norma provincial determinó los límites territoriales del distrito y reconoció oficialmente su autonomía política.

Castelli celebrará su aniversario fundacional el 31 de agosto. Municipalidad de Castelli Por la celebración, el sector público tendrá cese de actividades en estos municipios, mientras que los trabajadores del ámbito privado podrán acceder a la jornada de descanso si sus empleadores así lo autorizan. A su vez, la medida también alcanzará a quienes trabajen en las sucursales del Banco Provincia, que permanecerán comprendidas dentro del feriado.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Conocé el calendario completo de feriados nacionales de 2026. Freepik Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.