Luto en Hollywood: murió Tim Curry, querido actor de The Rocky Horror y Mi Pobre Angelito

El legendario artista de cine y televisión falleció a los 80 años en su casa de Los Ángeles. En 2012 sufrió un derrame cerebral lo que le provocó parálisis parcial y dificultades del habla.

El célebre actor Tim Curry , recordado por interpretar al personaje del Dr. Frank-N-Furter en la película de culto "The Rocky Horror Picture Show" murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles , Estados Unidos. El artista llevaba más de 10 años con problemas de salud después de que tuvo un derrame cerebral en el 2012, que le provocó parálisis parcial y dificultades del habla.

La triste noticia fue confirmada por fuentes cercanas al actor a TMZ, quienes comunicaron que "la policía acudió a su domicilio a las 23:23 del martes por la noche. Nos han comunicado que no se sospecha de ningún acto delictivo en el caso" .

Si bien sus inicios de su carrera se remontan a 1960, uno de los proyectos más recordados es por su participación en "The Rocky Horror Picture Show", un musical estrenado en 1975 que contó con la participación de Susan Sarandon y Barry Bostwick , que con el correr de los años se transformó en un film de culto.

También aterrorizó a una generación de chicos y chicas al interpretar al payaso Pennywise en la adaptación de 1990 de "It" , basada en el libro de Stephen King. Eso no es todo, para la generación de los 90, también será recordado por darle vida al conserje del hotel donde se hospedaba Kevin en la película "Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York" .

A pesar de su extensa carrera, su trabajo fue interrumpido de manera inesperada en 2012 cuando sufrió un derrame cerebral, en su libro de memorias Vagabond. Allí Curry detalló que fue su masajista que se dio cuenta de las primeras señales de su cuerpo, que el actor pasó por alto y hasta se negó a que ella llamara a la ambulancia.

“No perdí el conocimiento. Ni siquiera me sentí raro o como si algo estuviera mal. De hecho, no tenía idea de que algo anduviera mal en absoluto", escribió en Vagabond. A pesar de su negativa, la masajista decidió actuar y eso le salvó la vida.

En esa línea añadió "probablemente le debo la vida al hecho de que me ignoró, siguió su instinto y llamó a una ambulancia" e "incluso cuando me estaban subiendo, todavía pensaba que mi masajista había reaccionado de forma exagerada y que todo esto era ridículo e innecesario".

A 50 años del estreno de "The Rocky Horror Picture Show": una de las últimas apariciones de Tim Curry

En 2025 Tim Curry participó del 50 aniversario de "The Rocky Horror Picture Show", donde Entertainment Weekly conversó con algunos de los protagonistas como Barry Bostwick (Brad Majors), Patricia Quinn (Magenta), y Nell Campbell (Columbia).

Entre ellos sorprendió la presencia de Curry, que a pesar de las dificultades de salud que atravesaba con 79 años, logró hablar y recordar uno de los films más emblemáticos de los 70.

Curry en diálogo con The Hollywood Reporter reflexionó sobre la cinta: "Creo que el mensaje de la película —no lo sueñes, vívelo— es muy importante" y añadió "una de las cosas que hace la película, creo, es darle permiso a cualquiera para comportarse tan mal como realmente quiera, de la manera que sea y con quien sea. Y estoy orgulloso de eso".