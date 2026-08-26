IR A
IR A

Luto en Hollywood: murió Tim Curry, querido actor de The Rocky Horror y Mi Pobre Angelito

El legendario artista de cine y televisión falleció a los 80 años en su casa de Los Ángeles. En 2012 sufrió un derrame cerebral lo que le provocó parálisis parcial y dificultades del habla.

Luto en Hollywood: murió Tim Curry

Luto en Hollywood: murió Tim Curry, querido actor de The Rocky Horror y Mi Pobre Angelito

Luto en Hollywood: murió Tim Curry, querido actor de The Rocky Horror y Mi Pobre Angelito

El célebre actor Tim Curry, recordado por interpretar al personaje del Dr. Frank-N-Furter en la película de culto "The Rocky Horror Picture Show" murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos. El artista llevaba más de 10 años con problemas de salud después de que tuvo un derrame cerebral en el 2012, que le provocó parálisis parcial y dificultades del habla.

El actor tenía 70 años, su muerte fue confirmada por su esposa. 
Te puede interesar:

Conmoción en Hollywood: murió un querido actor que marcó generaciones

La triste noticia fue confirmada por fuentes cercanas al actor a TMZ, quienes comunicaron que "la policía acudió a su domicilio a las 23:23 del martes por la noche. Nos han comunicado que no se sospecha de ningún acto delictivo en el caso".

Si bien sus inicios de su carrera se remontan a 1960, uno de los proyectos más recordados es por su participación en "The Rocky Horror Picture Show", un musical estrenado en 1975 que contó con la participación de Susan Sarandon y Barry Bostwick, que con el correr de los años se transformó en un film de culto.

También aterrorizó a una generación de chicos y chicas al interpretar al payaso Pennywise en la adaptación de 1990 de "It", basada en el libro de Stephen King. Eso no es todo, para la generación de los 90, también será recordado por darle vida al conserje del hotel donde se hospedaba Kevin en la película "Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York".

A pesar de su extensa carrera, su trabajo fue interrumpido de manera inesperada en 2012 cuando sufrió un derrame cerebral, en su libro de memorias Vagabond. Allí Curry detalló que fue su masajista que se dio cuenta de las primeras señales de su cuerpo, que el actor pasó por alto y hasta se negó a que ella llamara a la ambulancia.

No perdí el conocimiento. Ni siquiera me sentí raro o como si algo estuviera mal. De hecho, no tenía idea de que algo anduviera mal en absoluto", escribió en Vagabond. A pesar de su negativa, la masajista decidió actuar y eso le salvó la vida.

En esa línea añadió "probablemente le debo la vida al hecho de que me ignoró, siguió su instinto y llamó a una ambulancia" e "incluso cuando me estaban subiendo, todavía pensaba que mi masajista había reaccionado de forma exagerada y que todo esto era ridículo e innecesario".

A 50 años del estreno de "The Rocky Horror Picture Show": una de las últimas apariciones de Tim Curry

En 2025 Tim Curry participó del 50 aniversario de "The Rocky Horror Picture Show", donde Entertainment Weekly conversó con algunos de los protagonistas como Barry Bostwick (Brad Majors), Patricia Quinn (Magenta), y Nell Campbell (Columbia).

Entre ellos sorprendió la presencia de Curry, que a pesar de las dificultades de salud que atravesaba con 79 años, logró hablar y recordar uno de los films más emblemáticos de los 70.

Curry en diálogo con The Hollywood Reporter reflexionó sobre la cinta: "Creo que el mensaje de la película —no lo sueñes, vívelo— es muy importante" y añadió "una de las cosas que hace la película, creo, es darle permiso a cualquiera para comportarse tan mal como realmente quiera, de la manera que sea y con quien sea. Y estoy orgulloso de eso".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

reaparicion: asi fue la impactante transformacion de mickey rourke a sus 73 anos

Reaparición: así fue la impactante transformación de Mickey Rourke a sus 73 años

La actriz y su pareja se conocieron cuando él hizo unas fotos en el cumpleaños del hijo mayor de ella.

Sandra Bullock rompió el silencio tras la muerte de su pareja: "Me pidió que no lo contara"

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie recrea su inolvidable vestido rosa de 1953.
play

Barbie celebra los 100 años de Marilyn Monroe con una muñeca inspirada en un momento icónico

Hayden Panettiere murió a los 36 años.

Muerte de Hayden Panettiere: revelan cuál fue el problema de salud que tuvo antes de su muerte

Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna, la despidió WladimirKlitschko a Hayden Panettiere.

El sentido mensaje del padre de la hija de Hayden Panettiere: "Me aseguraré que la recuerde"

últimas noticias

El conductor tuvo un lindo gesto con su pareja por su cumpleaños.

El gesto de Nico Occhiato con Flor Jazmín tras el escándalo con Flor Vigna y Cande Ruggeri

Hace 17 minutos
﻿El conductor aportó detalles que nunca habían salido a la luz.

Celos y odio extremo: revelaron lo peor de una expareja de Lali Espósito

Hace 26 minutos
Las ráfagas de viento zonda tiraron árboles y postes de luz en Mendoza.

Impactantes imágenes: el viento Zonda causó destrozos en Mendoza

Hace 31 minutos
Continúa el revuelo entre la cantante y su padre.

Confirmaron cómo está Tini Stoessel tras la filtración de la auditoría que pidió por su padre Alejandro

Hace 38 minutos
Se calcula que estará 4 meses fuera de las canchas.

Malas noticias para Boca: Tomás Aranda se fracturó el peroné y tendrá una larga recuperación

Hace 40 minutos