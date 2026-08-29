29 de agosto de 2026 Inicio
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Así es el truco para evitar que el pasto de tu jardín quede amarillo y luzca reluciente

Con algunos cambios en la rutina de mantenimiento, es posible mejorar el aspecto del espacio exterior sin recurrir a procedimientos complicados.

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Este es el truco para mantener verde y reluciente el pasto de tu jardín.

Este es el truco para mantener verde y reluciente el pasto de tu jardín.

Lavandon
  • Mantener el jardín en buen estado requiere algunos cuidados específicos.
  • El césped puede deteriorarse por diferentes factores a lo largo del año.
  • Existen recomendaciones sencillas para recuperar las zonas afectadas.
  • Una rutina adecuada permite conservar un pasto más verde y saludable.

Mantener el pasto del jardín verde y parejo puede convertirse en todo un desafío. Aunque el riego parezca suficiente, existen distintos factores que pueden hacer que algunas zonas pierdan su color y comiencen a verse deterioradas. Por eso, prestar atención a ciertos cuidados básicos puede ayudar a conservar el césped en mejores condiciones.

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Uno de los principales motivos detrás del pasto amarillo son las temperaturas elevadas y la exposición prolongada al sol. El calor intenso puede generar estrés en el césped, sobre todo cuando atraviesa varias horas de luz directa. A esto se suma la falta de agua, que suele afectar primero a los sectores donde el riego no llega correctamente por desniveles o una distribución despareja.

El pasto amarillo puede ser consecuencia de no regarlo adecuadamente.

El pasto amarillo puede ser consecuencia de no regarlo adecuadamente.

Pero el exceso de agua tampoco es una solución. Cuando el suelo permanece demasiado húmedo, las raíces pueden tener dificultades para respirar y deteriorarse, mientras que también aumenta el riesgo de aparición de hongos. Por otro lado, las partes del jardín que reciben poca luz durante buena parte del día también pueden perder su color y adquirir ese tono amarillento que preocupa a quienes buscan mantener el césped en buen estado.

Cómo es el truco para que el pasto quede verde y no amarillo

Para recuperar las zonas afectadas, una de las claves está en mejorar el riego y hacerlo en los momentos adecuados. Si el jardín permanece expuesto al sol durante varias horas, se recomienda regar bien a primera hora de la mañana y también durante la tarde o noche. De esta forma, el césped puede recibir la humedad necesaria sin quedar expuesto inmediatamente al calor más fuerte del día.

Otro punto importante es revisar el estado de la tierra, especialmente en los sectores donde el pasto recibe mucho tránsito. El constante paso de personas puede compactar el suelo y dificultar que las raíces reciban aire y agua correctamente. Para solucionarlo, se puede remover suavemente la tierra de las zonas afectadas y airearla, facilitando así las condiciones necesarias para que el césped vuelva a crecer.

Regarlo la cantidad justa y en ciertos horarios es clave para mantener el pasto en condiciones.

Regarlo la cantidad justa y en ciertos horarios es clave para mantener el pasto en condiciones.

Si las manchas amarillas aparecen acompañadas de signos de hongos, también será necesario prestar atención a ese problema específico. En esos casos, puede utilizarse un antifúngico, incluso uno de elaboración casera, para tratar las zonas comprometidas. Con estos cuidados y una rutina de mantenimiento constante, recuperar el aspecto del jardín puede ser mucho más sencillo y ayudar a que el pasto vuelva a lucir verde.

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