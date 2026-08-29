Este es el truco para lograr que la pasta salga más sabrosa: qué hay que evitar Una recomendación sencilla de expertos en gastronomía puede marcar la diferencia al momento de cocinar pasta. Por Agregar C5N en









Con este sencillo truco vas a mejorar tus preparaciones de pasta. Freepik

Un hábito muy común después de cocinar la pasta puede afectar el resultado final.

La cocción libera un componente clave para mejorar la textura del plato.

Este elemento favorece la integración entre la pasta y la salsa.

Los cocineros recomiendan modificar la forma habitual de finalizar la preparación. Preparar un buen plato de pasta parece una tarea sencilla, pero algunos hábitos incorporados a la cocina diaria pueden cambiar por completo el resultado. Uno de ellos ocurre justo después de la cocción, cuando llega el momento de colarla. Lo que muchos hacen por costumbre puede terminar afectando la textura y la forma en que la salsa se integra con cada porción.

Uno de los errores más comunes es pasar la pasta por agua fría una vez cocida. La práctica suele hacerse para evitar que las piezas se peguen entre sí o para bajar rápidamente su temperatura, especialmente cuando se prepara una ensalada. Sin embargo, este procedimiento elimina un componente que resulta fundamental para conseguir una buena combinación con la salsa.

No hay que pasar la pasta por agua fría después de cocinarla. Directo al paladar Durante la cocción, la pasta libera almidón, una sustancia que queda tanto en el agua como sobre su superficie. Este componente tiene una textura ligeramente pegajosa y cumple un papel importante al momento de mezclar los ingredientes. Por eso, quitarlo bajo el chorro de agua puede hacer que la salsa termine separándose en lugar de envolver correctamente la pasta.

Cómo es el truco de los cocineros para cocinar la pasta La recomendación de los cocineros es bastante simple y no requiere ningún ingrediente especial: evitar el enjuague después de la cocción. En lugar de llevar la pasta al colador y después pasarla por agua, lo ideal es aprovechar directamente el almidón que quedó en su superficie. Así se conserva una de las claves para lograr una preparación más sabrosa y con mejor textura.

Una vez cocida, la pasta puede pasar directamente de la olla a la sartén donde está la salsa caliente. De esta manera, ambos elementos terminan de integrarse mientras mantienen su temperatura. Además, el almidón que acompaña a la pasta ayuda a que la salsa se adhiera mejor y aporta una consistencia más cremosa al conjunto.

El almidón que larga la pasta mejora su adherencia a una salsa y por ende mejora su textura y cremosidad. Foodit Este procedimiento permite conseguir una preparación más pareja, en la que la salsa no queda simplemente acumulada en el fondo del plato. La idea es aprovechar lo que la propia cocción aporta y evitar un paso que puede quitarle parte de sus propiedades. Con este pequeño cambio en la rutina, la próxima vez que prepares pasta, vas a poder notar la diferencia desde el primer bocado.