El Papa envió ayuda económica a Nepal tras las devastadoras inundaciones León XIV dispuso un desembolso de emergencia para asistir a Cáritas en el lugar de la catástrofe. Las trágicas lluvias dejaron hasta ahora 630 muertos y casi 3.000 desaparecidos en la frontera entre Nepal y China. Por Agregar C5N en









El Vaticano envió auxilio financiero a Nepal por el devastador temporal. Redes sociales

Por las graves inundaciones en Nepal, el papa León XIV envió ayuda económica a las víctimas de las lluvias torrenciales. El sumo pontífice mandó un fondo de ayuda financiero directo a Cáritas Nepal, articulado en conjunto con la Nunciatura Apostólica.

La asistencia del Vaticano tiene como fin proveer raciones de comida, insumos esenciales y refugio improvisado a las familias que perdieron todos sus bienes tras el desborde de los ríos en la frontera con el Tíbet, en China.

Monseñor Luis Marín de San Martín, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad -un organismo de la Curia Romana que ayuda a los pobres y necesitados en nombre del Papa-, definió el envío como "un signo rápido y concreto para transmitir la cercanía y la ternura del Santo Padre, como una caricia de la Iglesia que los acompaña".

Nepal: tragedia humanitaria en aumento Las operaciones de rescate por las catastróficas inundaciones en la frontera entre Nepal y China se desarrollan a contrarreloj en zonas de difícil acceso por el desprendimiento de tierra y la destrucción de la infraestructura vial. El último informe oficial arrojó más de 630 personas fallecidas y cerca de 3.000 desaparecidas, entre las cuales figuran 500 extranjeros. El ejército nepalí concentra sus fuerzas en el rescate de un centenar de operarios atrapados en el túnel de una planta hidroeléctrica anegada.