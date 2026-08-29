29 de agosto de 2026 Inicio
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Mendoza: liberaron al novio de la turista que cayó desde un quinto piso y murió

Daniel Gazzoti recuperó la libertad tras declarar ante el fiscal Oscar Mallá, mientras la Justicia analiza los testimonios y pericias para determinar qué ocurrió antes del fatal desenlace.

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El hotel en el que se alojaba la mujer que murió tras caer desde la habitación 502

El hotel en el que se alojaba la mujer que murió tras caer desde la habitación 502, en Mendoza.

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El único detenido por la muerte de Tamara Daniela Schiaffini, de 31 años, quien murió al caer desde el quinto piso de un hotel en Mendoza el miércoles por la madrugada, fue liberado este viernes. Daniel Gazzoti, de 32 años, recuperó la libertad después de prestar declaración informativa ante el fiscal Oscar Mallá, mientras continúa la investigación.

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El Ministerio Público Fiscal señaló que, por ahora, los investigadores no consideran como principal hipótesis una muerte violenta provocada por un hombre o por otra persona, aunque las autoridades mantienen abiertas distintas líneas para establecer qué ocurrió antes de que Schiaffini se precipitara desde la ventana de la habitación 502.

El hecho tuvo lugar en el Hotel Aguas del Corral Hotel & Spa, situado en Amigorena 36, donde la turista bonaerense se alojaba junto a su pareja, quien fue aprehendido poco después de la caída mientras la fiscalía ordenaba las primeras medidas destinadas a esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

En su primera declaración, Gazzoti contó que ambos descansaban en la misma cama cuando advirtió ruidos y observó a Schiaffini sentada junto a la ventana, según su versión; también afirmó que intentó sujetarla para impedir que cayera, pero no consiguió alcanzarla a tiempo antes del desenlace fatal del episodio.

Después de la caída, el hombre reaccionó desesperado y, según publicó TN, le gritó a la joven: "No te me mueras, mi amor. Mirá las vacaciones que me hiciste pasar. Me quiero matar yo también".

Zona de la tragedia, en Mendoza.

Zona de la tragedia, en Mendoza.

El testimonio clave sobre la muerte de la turista que cayó al vacío en Mendoza

Una huésped del primer piso del hotel donde murió Tamara Daniela Schiaffini aportó un relato que podría ayudar a reconstruir los momentos posteriores a la caída de la turista de 31 años, ocurrida durante la madrugada del miércoles en la ciudad de Mendoza.

La mujer aseguró que durante los días previos no había escuchado discusiones ni peleas entre Schiaffini y su pareja, Daniel Gazzoti, quien permanecía con ella en el establecimiento. Tampoco percibió una pelea inmediatamente antes de que la víctima cayera desde la habitación 502.

Según su relato, cerca de las 4 del miércoles escuchó un fuerte golpe seco y, poco después, vio a un hombre bajar por las escaleras mientras repetía desesperadamente: "No, no, no", y contó que, segundos después, comenzaron los pedidos de auxilio desde el exterior del hotel.

Una persona que estaba en una estación de servicio cercana también advirtió los gritos y se acercó hasta el establecimiento para asistir ante la situación. La testigo describió aquella escena como "muy fea" y señaló que los pedidos de ayuda fueron "muy exaltados".

Estos elementos forman parte de las referencias que ahora analiza la Justicia para establecer qué ocurrió dentro de la habitación antes de la caída. Los peritos también trabajan sobre distintos indicios para determinar si Schiaffini cayó por sus propios medios, fue empujada o existió otra circunstancia.

El hotel en el que se hospedaba la mujer de 31 años que murió tras caer al vacío.

El hotel en el que se hospedaba la mujer de 31 años que murió tras caer al vacío.

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