Dura rutina: como vivió Zac Efron su impactante transformación para Baywatch El actor reveló después de varios años el impacto emocional que tuvieron la dieta y los ejercicios que tuvo que realizar para protagonizar la película. Agregar C5N en









Dura rutina: como vivió Zac Efron su impactante transformación para Baywatch. La impresionante transformación que tuvo que hacer Zac Efron para Baywatch.

Zac Efron aumentó 4,5 kilos de músculo para protagonizar Baywatch. El actor llegó a reducir su grasa corporal hasta el 5%, un nivel difícil de sostener. Durante tres meses siguió una rutina de entrenamiento intensa y una dieta estricta.

Con el paso del tiempo reconoció que el proceso afectó su salud mental y que no volvería a hacerlo. La imagen de Zac Efron en Baywatch quedó grabada en la memoria de millones de espectadores. Con un físico marcado y unos músculos muy desarrollados, el actor estadounidense se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la película, aunque años más tarde reveló que detrás de esa transformación hubo un esfuerzo que terminó afectando su bienestar.

Para interpretar su papel en la adaptación cinematográfica de la famosa serie, Zac Efron se sometió a un plan de preparación que duró tres meses y que estuvo diseñado para llevar su cuerpo al máximo nivel de definición. El resultado fue un aumento de 4,5 kilos de masa muscular y una reducción de la grasa corporal hasta el 5%, una cifra que suele considerarse muy difícil de mantener durante mucho tiempo.

Aunque en aquel momento muchos admiraron el cambio físico, el actor reconoció después que la experiencia estuvo lejos de ser ideal. “No estaba feliz viviendo de la manera en que lo hacía”, aseguró al recordar aquella etapa de su carrera.

Así fue la increíble transformación de Zac Efron para Baywatch El entrenamiento estuvo a cargo de Patrick Murphy, su preparador físico, quien desarrolló una rutina basada en ejercicios de fuerza y sesiones de alta intensidad. Durante seis días por semana, Efron realizaba dominadas, remos, presses, sentadillas y superseries, una técnica que combina distintos ejercicios sin pausas de descanso.

El trabajo apuntaba a fortalecer prácticamente todo el cuerpo, con especial énfasis en la espalda, el pecho, los hombros, los brazos y las piernas. La exigencia física fue una de las claves para alcanzar la imagen que mostró en la pantalla grande.