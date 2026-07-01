El exproductor de Hollywood condenado Harvey Weinstein fue internado de urgencia: sufrió un ataque al corazón

El magnate tuvo una insuficiencia cardíaca y el estado de salud se agravó por una neumonía. Está detenido desde 2020 por agresiones sexuales y debe cumplir 16 años de prisión.

El exproductor cinematográfico Harvey Weinstein, denunciado y condenado por diversas agresiones sexuales a figuras de Hollywood, fue internado de urgencia por un cuadro delicado de salud: tuvo un ataque al corazón.

De acuerdo a lo detallado por el portal estadounidense TMZ, el empresario sufrió una insuficiencia cardíaca por la que tuvo que ser trasladado al ala penitenciara del Hospital Bellevue de Nueva York desde la prisión de Rikers Island en la que cumple condena.

Al mismo tiempo, se informó que el cuadro se intensificó a raíz de una neumonía que le provocó severas dificultades para respirar. El hecho ocurrió hace dos semanas y actualmente, está recibiendo tratamiento médico en el centro hospitalario, conectado a una vía intravenosa y bajo un régimen de antibióticos.

Si bien los médicos aseguraron que el magnate tuvo una leve mejoría, también advirtieron que todavía no está fuera de peligro. En los últimos años, ya estando detenido, se le detectó cáncer de médula ósea y diversos episodios críticos que requirieron incluso intervenciones quirúrgicas cardíacas.

En una reciente entrevista concedida desde prisión a The Hollywood Reporter, el exproductor de cine contó que el aislamiento es duro y que incluso llega a pasar hasta 23 horas al día en su celda. También expuso su miedo sobre su futuro: “No quiero morir aquí”.

Harvey Weinstein fue condenado a 16 años de prisión por delitos sexuales

En 2020, el reconocido productor de Hollywood, Harvey Weinstein fue condenado a 16 años de cárcel después de que la Justicia lo declare culpable de violación y agresión sexual a una actriz. Además, recibió esa pena de parte de la justicia tras ser condenado en perjuicio de la víctima identificada en el juicio como Jane Doe 1, un hecho que se produjo en febrero de 2013 en un hotel ubicado en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Además, Weinstein estuvo implicado en otras denuncias debido a que la Justicia lo absolvió de estar presuntamente acusado en delitos sexuales con otra mujer. También la esposa del gobernador de California, Jennifer Siebel Newsom, denunció que fue violada por el productor, pero el jurado no tuvo un veredicto unánime en el caso al igual que con otra mujer.

En tanto, el magnate ya había sido condenado a 23 años en 2020 debido a otro delito sexual y cumplirá los 16 años de cárcel una vez que cumpla con la anterior pena.

El productor, antes de que se conozca la condena de 23 años, había rechazado ante la jueza Lisa B. Lench los cargos por los que se lo acusaba, según lo informado por el portal Variety: "Por favor, no me sentencien a cadena perpetua. No lo merezco. Hay tantas cosas mal en este caso. No hay evidencia. Esto es un montaje; ruego su piedad".

Cómo nació el movimiento Me Too en las redes sociales

El movimiento Me Too nació en redes sociales en 2017, pero fue fundado en 2006. Se creó con el objetivo de denunciar agresión, acoso y abuso sexual contra el exproductor de cine. En Argentina se viralizó en 2018 con la alternativa #MiráCómoNosPonemos.

En 2006, Taran Buke fundó el movimiento Me too que se traduce “Yo también” para visibilizar los abusos sexuales a mujeres y niñas. Sin embargo, la repercusión en redes sociales se generó en 2017 por una publicación “Harvey Weinstein (exproductor de cine estadounidense) Paid Off Sexual Harassment Acussers for Decades”.

En la misma se juntaron denuncias de mujeres como Ashley Judd, Emily Nestor, Alyssa Milano reportando ser víctimas de violencia sexual y adjuntando sus historias. Se dio a conocer con la ayuda del Hashtag #MeToo.

Gracias a las denuncias y visualización, el movimiento llegó a 85 países en los que se encuentra India, Pakistán, Reino Unido y Suecia.