Impacto mundial: murió uno de los actores de Harry Potter

El dolor golpea con fuerza a la industria del cine internacional tras confirmarse el fallecimiento del prestigioso artista británico Michael Byrne , quien murió a los 82 años. La lamentable novedad fue difundida por el tradicional diario inglés The Guardian este martes 30 de junio. De acuerdo a los datos aportados, el deceso del experimentado intérprete aconteció el pasado 20 de junio , provocando un hondo pesar en los seguidores de las filmaciones en las que supo brillar.

En cuanto a los aspectos más reservados de su historia, el informe de la prensa evitó precisar de forma oficial los motivos exactos que desencadenaron su muerte tras más de ocho décadas de vida. Sin embargo, los allegados al entorno del artista confirmaron que al momento de decirle adiós se encontraba rodeado por su círculo de máxima confianza , transitando sus últimos instantes en un clima de profunda intimidad familiar.

Oriundo de la ciudad de Londres, donde nació en el año 1943, el intérprete construyó su cotidianeidad lejos del revuelo mediático a pesar de su enorme exposición pública. Tras su partida, el recuerdo de su calidez humana y su legado familiar permanecen intactos en su compañera de vida, la colega Carole Nimmons , con quien compartió gran parte de su historia afectiva, además de sus dos hijas y sus tres nietos , quienes lo despidieron en la más estricta privacidad.

Michael Byrne inició su camino en la actuación en 1963 , cuando se sumó a la compañía fundacional del National Theatre bajo la dirección de Laurence Olivier en el Old Vic de Londres, debutando en el cine ese mismo año con The Scarlet Blade . Durante la década de los 70, el intérprete británico se transformó en una cara sumamente habitual del género bélico al formar parte del elenco de tres reconocidas producciones sobre la Segunda Guerra Mundial : The Eagle Has Landed (1976), A Bridge Too Far (1977) y Force 10 from Navarone (1978).

Sin embargo, el personaje que le otorgó el mayor reconocimiento ante el público internacional llegó en 1989 . En esa oportunidad, se puso en la piel del oficial de las SS, el coronel Vogel, en Indiana Jones y la Última Cruzada , la aclamada película dirigida por Steven Spielberg donde compartió pantalla con estrellas como Harrison Ford y Sean Connery .

Seis años más tarde, sumó otra gran producción a su carrera al aparecer en Braveheart (1995), de Mel Gibson, y en 1997 asumió el rol de comandante de la Royal Navy en Tomorrow Never Dies, la entrega de la saga James Bond protagonizada por Pierce Brosnan.

Su versatilidad actoral quedó demostrada nuevamente en 1998, cuando interpretó a un sobreviviente de un campo de concentración en Apt Pupil, de Bryan Singer, junto a Ian McKellen. Dentro de sus créditos en la pantalla grande también figuran títulos de enorme relevancia comercial y artística como The Medusa Touch, The Good Father, The Sum of All Fears y Gangs of New York, consolidando de esta manera una presencia en la industria cinematográfica de Hollywood.

En 2010, Byrne logró conectar con una generación de espectadores mucho más joven al encarnar al anciano Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Ese mismo año, a la edad de 66 años, demostró su vigencia en las tablas al protagonizar una particular versión de Romeo y Julieta en el Bristol Old Vic junto a Siân Phillips, la cual contó con la singularidad de tener un reparto integrado en su totalidad por actores de avanzada edad.

En el ámbito de la televisión de su país, el artista conquistó a una audiencia gracias a su participación en Smiley’s People (1982), al lado de Alec Guinness, y especialmente por su rol en la tradicional telenovela Coronation Street (2008-2010). En este popular ciclo personificó a Ted Page, el padre que reapareció en la vida de su hija Gail Platt tras años de ausencia, un papel muy recordado por los televidentes británicos ya que su personaje llegó a acompañarla hasta el altar en su casamiento con Joe McIntyre. Sus últimas actuaciones teatrales se dieron en 2018 con Mary Stuart en Londres y en 2019 con Uncle Vanya en Bath, bajo la dirección de Rupert Everett.