21 de julio de 2026 Inicio
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Milagroso rescate en Santa Cruz: una pareja sobrevivió 40 horas atrapada en la nieve con -22ºC

José Bilbao y su compañera Noelia soportaron temperaturas bajo cero en el interior de su camioneta. Un intenso operativo provincial logró liberarlos tras permanecer aislados en el sur del país.

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La pareja fue rescatada tras un operativo conjunto entre Vialidad Provincial

La pareja fue rescatada tras un operativo conjunto entre Vialidad Provincial, el Ministerio de Seguridad y Gendarmería.

Una pareja fue rescatada la madrugada del lunes tras permanecer 40 horas atrapada dentro de su camioneta por un fuerte temporal de nieve. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Cerro Piedra, en la provincia de Santa Cruz, donde las temperaturas extremas bloquearon los caminos de acceso y aislaron a los viajeros.

Cris Morena junto a su hijo, Tomás Yankelevich, y su nieta, Mila. 
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El incidente comenzó cuando la acumulación de 40 centímetros de nieve y el viento le impidieron a José Bilbao y su pareja, Noelia, el paso por la ruta habitual. Bilbao, referente de la comunidad mapuche-tehuelche Copolque, tomó un camino alternativo, pero el vehículo quedó encajado en una mata de calafate.

"No teníamos alimento, solamente agua, porque salimos temprano y considerábamos que en el día ya íbamos a estar en el pueblo, pero no fue así. Nos salieron mal los cálculos", relató el hombre a Radio LU12 AM680 Río Gallegos.

Jorge, el hermano del conductor, siguió la situación desde el exterior y explicó la dureza del clima en la región patagónica. "En este momento tenemos dos grados bajo cero y una sensación térmica mucho más baja. Con ese frío, imagínate lo que fue estar casi dos días en el campo", señaló a la misma emisora. Durante la espera, los ocupantes administraron el combustible para encender el motor de forma intermitente y así mantener la calefacción.

Las primeras gestiones de auxilio fracasaron por la falta de maquinaria disponible y el estado intransitable de las rutas. El domingo, dos camionetas lograron acercarse a la zona para asistir a otra familia varada, pero no pudieron alcanzar a Bilbao, quien se encontraba a diez kilómetros de distancia. Ante la desesperación, la familia contactó a funcionarios provinciales y nacionales para destrabar el operativo.

Finalmente, Vialidad Provincial y el Ministerio de Seguridad coordinaron el traslado de una máquina topadora desde la localidad de Las Heras. El equipo avanzó durante cinco horas para recorrer cien kilómetros y abrir paso entre la nieve. Al operativo se sumaron efectivos de Gendarmería Nacional y otras dependencias estatales para garantizar el éxito de la misión.

Los rescatistas arribaron al lugar a las cinco de la mañana y trabajaron veinte minutos adicionales para extraer el vehículo, el cual estaba congelado al suelo por la escarcha. "Hay que agradecer profundamente a toda la gente que salió al rescate porque también pusieron en riesgo su propia vida. Las condiciones eran muy difíciles y todos hicieron un esfuerzo enorme", concluyó el hermano del conductor.

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