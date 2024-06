Dos inminentes expulsiones en Gran Hermano 2023: la casa perderá dos participantes

Por otro lado, informó cómo será el día a día: "Mañana la visita va a nominar, no lo van a ver mañana, sino el jueves. El voto es positivo, quién merece ganarse el premio. El que gane el liderazgo esta semana, va a ser el último que se vaya. Se van a ir dos jugadores por día". Así, ninguno llegará al fin de semana dentro del programa.

Gran Hermano 2023 Nicolás Emmanuel Coy Furia Juliana Sofía Darío El público no podrá decidir quiénes se van o se quedan. Capturas Telefe

"Van a ir al SUM y van a tener que echar dos por día: dos el martes, dos el miércoles y dos el jueves. El miércoles nominan cuatro visitas y se van dos más después. Quien gane el viaje con el voto positivo es una cosa y el último que se vaya el jueves es otra", concluyó sobre la participación de los familiares.

Por otro lado, Santiago del Moro confirmó la suspensión de la gala de eliminación: "No va a ser el domingo, va a ser el lunes. El liderazgo del martes lo juegan los participantes, no los familiares". Con estas palabras, sembró mucha incertidumbre entre los participantes ya que no les confirmó las razones.

Embed Santi les explicó a los jugadores y a sus seres queridos cómo serán los próximos días en la casa



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/Zp820Q6hQc — Gran Hermano (@GranHermanoAr) June 11, 2024

