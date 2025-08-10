Una imagen difundida en redes sociales encendió versiones sobre un posible romance entre dos excompañeros de la última edición del reality. Qué dijeron los involucrados.

Dos ex-Gran Hermano habrían comenzado un romance: la foto que lo confirma.

El romance parece haber llegado a la vida de dos exparticipantes de Gran Hermano 2025 y en las últimas horas se viralizó una sugestiva imagen que lo confirmaría.

La foto en cuestión muestra a los protagonistas de esta historia tomados de la mano mientras ella está dormida sobre un sillón , algo que transmitió una situación de mucha intimidad entre ambos.

Más allá de que desde que salieron del reality se mostraron muchas veces juntos, nunca se los había visto en una escena romántica y siempre estaban acompañados de otros excompañeros, como Lucía Patrone y Luz Tito.

Por eso la difusión de la foto revolucionó a los fans del formato que aprobaron el supuesto romance en las redes, compartiendo la postal y sus comentarios.

Hasta el momento, ni Tato ni Martina se expresaron al respecto aunque seguramente en las próximas horas enfrenten el rumor y confirmen la noticia o explique qué pasa entre ellos.

