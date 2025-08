La dura respuesta de un ex-Gran Hermano a la madre de sus hijas: "Hay que facturar"

“Abrazo a todas esas mamás solteras con hijos múltiples. Mis respetos, todo mi amor, mi admiración. Y cuando pienses que estás sola, cansada, respirá que te juro que la vida pone todo en su lugar”, señaló.

daniela celis ins

Dicha frase fue interpretada como una indirecta a Thiago dejando entrever que el joven participante del Gran Hermano del 2022 ya no está tan presente en la crianza de las niñas y ella lo afronta sola, después de la separación anunciada en mayo pasado, pese a que en aquella oportunidad dejaron en claro que todo había sido de común acuerdo y que la prioridad siempre iba a ser las pequeñas.

Utilizando la misma vía, el oriundo de González Catán no se quedó callado y lanzó una fuerte respuesta a ella y a los hates que recibió por los comentarios de su expareja. En una historia de Instagram, señaló: “Yo sé la clase de persona que soy y estuve desde el primer momento junto a mis hijas. Me daría vergüenza andar difamando cosas que ni siquiera tienen sentido. Pero bueno… hay que facturar, ¿no?”.

“Lo único que pido es que respeten mi decisión y no anden hablando mierda de los demás para ganar un poco de vistas”, escribió apuntando contra Celis dando a entender que Pestañela lo hace solo con fines económicos o visualizaciones personales.

En ese sentido, se defendió y aseguró que la gente que lo conoce sabe que él daría su vida por sus hijas. “No hace falta dar tantas explicaciones porque no quiero andar metiendo a mis hijas en un problema de adultos y eso es lo que no entiende la gente”, indicó.

Finalmente, sin nombrar directamente a su ex pareja aseguró ser “un pibe de 22 años con más madurez que muchos”. Sin embargo, no todo quedó ahí, sino que terminó su extenso descanso con un mensaje dejando en claro que no todo lo que las personas muestran en las redes sociales es la realidad en sus vidas: “Las cosas no son como las cuentan. Si quieren contar, que las cuenten bien. Desde ya les aviso que todo lo que brille no es oro”.

tiagho

Alejado de Daniela Celis, Thiago Medina fue visto con otra ex-Gran Hermano

Después de un intenso romance en Gran Hermano y dos hijas en común, Daniela Celis y Thiago Medina anunciaron su separación en buenos términos y común acuerdo. Ahora, a solo unos meses, cada uno comenzó una nueva vida y el exparticipante del reality fue visto con ¿una nueva novia?

Es que en las últimas horas se viralizó en las redes sociales una imagen donde el padre de las gemelas Aimé y Laia estuvo disfrutando de la noche porteña acompañado de una exhermanita de la edición de 2015.

Según publicó la cuenta de X, El Ejército de LAM, se lo puede ver al joven oriundo de González Catán disfrutando de una cena romántica, bastante distendido con Belén Etchart. Si bien ellos publicaron una foto, donde se la ve a la mediática de espaldas, también circuló un video donde se puede observar a la mujer y dilucidar que se trata de ella. Por su parte, a Medina se lo vislumbra pasando un buen momento y su nuevo look, platinado.