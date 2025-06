Romance en Gran Hermano: Sabrina rompió el silencio sobre su vínculo con Devi y fulminó a Gastón Trezeguet

Sin embargo, la rubia no tardó mucho en salir al cruce de esta versión y explicó la situación: "Están hablando acá en Se Picó, Gastón Trezeguet, que por lo visto no tiene mucha información. Está diciendo que me fui con Devi de la fiesta. Tengo un video de con quiénes me fui de la fiesta".

Pero, acto seguido, dejó en evidencia su molestia con el tema: "¡Dejen de romper las pelotas! Dejen de decir que yo hago con mi vida lo que ustedes quieren que haga. No lo puedo creer".

Después, para respaldar su versión, mostró un video y explicó enojada que, tras la fiesta, se fue a comer con sus compañeros del streaming Fuera de Joda, entre ellos mencionó a los influencers Nacho Castañares y Leandro Saifir.