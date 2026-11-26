Norma Leonor Fernández, la influencer de 75 años que conquistó las redes sociales bajo el apodo de “La vieja tenebrosa”, falleció este miércoles 25 de noviembre a las 16, según confirmó su hija Gabriela a través de un mensaje en redes sociales. La mujer había alcanzado notoriedad tras haber sido entrevistada por Martín Cirio.
La creadora de contenido, vecina de San Fernando, había alcanzado la popularidad en TikTok e Instagram al mostrar su vida cotidiana junto a su marido y su auténtica estética gótica —estilo que mantenía desde los 14 años—, rasgo que cobró aún más notoriedad en agosto cuando recibió en su casa al youtuber Martín Cirio, quien la bautizó con ese apodo tras grabar una entrevista que rápidamente se volvió viral.
Fue su hija Gabriela quien comunicó la dolorosa noticia a la comunidad que seguía y celebraba las anécdotas de su madre, aprovechando también para retribuir las muestras de afecto recibidas. “Hola a todos, soy Gabriela, mi mamá falleció hoy a las 16. Gracias por tanto cariño que le dieron”, expresó a través de las plataformas.
Si bien hasta el momento no se difundieron precisiones sobre los motivos del deceso, el anuncio provocó una fuerte conmoción entre los usuarios que consumían y viralizaban su contenido en redes sociales.
El auténtico estilo gótico y la historia personal de “la vieja tenebrosa”
Norma Leonor Fernández construyó su identidad digital a partir de una estética oscura que sostenía desde los 14 años, con el negro como tono excluyente en su vestuario. Lejos de incomodarse por los apodos que le pusieron los usuarios en las redes, asumía su impronta con total naturalidad y sin poses: “Soy gótica en serio, sin broma”, declaró durante la recordada entrevista que grabó junto al youtuber Martín Cirio.
Esa misma impronta trasladaba a su vivienda de San Fernando, un espacio que ella misma definía con humor: “Mi casa es como el castillo de Drácula”. Para conservar la penumbra en cada ambiente —y también como resguardo frente a la inseguridad—, cubría las ventanas con muebles y evitaba el ingreso de luz natural, un detalle que fascinaba a su audiencia cada vez que abría las puertas de su intimidad.
En paralelo a su estética singular, su contenido encontraba un eje central en el vínculo con su esposo, a quien conoció en un parque en 1967 cuando tenían 16 y 17 años. Aquella historia de amor de casi seis décadas se volvió uno de los pilares más celebrados por sus seguidores, quienes acompañaron su recorrido hasta el anuncio de su fallecimiento, comunicado por su hija Gabriela entre mensajes de gratitud.