Dolor en las redes: murió "La vieja tenebrosa", la influencer gótica que entrevistó Martín Cirio Su hija Gabriela confirmó el fallecimiento de Norma Leonor Fernández este miércoles 25 de noviembre. Había ganado popularidad en redes por su estética oscura y su entrevista con el youtuber en San Fernando. Agregar C5N en









Norma Leonor Fernández falleció a los 75 años y la noticia fue comunicada en redes sociales.

Norma Leonor Fernández, la influencer de 75 años que conquistó las redes sociales bajo el apodo de “La vieja tenebrosa”, falleció este miércoles 25 de noviembre a las 16, según confirmó su hija Gabriela a través de un mensaje en redes sociales. La mujer había alcanzado notoriedad tras haber sido entrevistada por Martín Cirio.

La creadora de contenido, vecina de San Fernando, había alcanzado la popularidad en TikTok e Instagram al mostrar su vida cotidiana junto a su marido y su auténtica estética gótica —estilo que mantenía desde los 14 años—, rasgo que cobró aún más notoriedad en agosto cuando recibió en su casa al youtuber Martín Cirio, quien la bautizó con ese apodo tras grabar una entrevista que rápidamente se volvió viral.

Fue su hija Gabriela quien comunicó la dolorosa noticia a la comunidad que seguía y celebraba las anécdotas de su madre, aprovechando también para retribuir las muestras de afecto recibidas. “Hola a todos, soy Gabriela, mi mamá falleció hoy a las 16. Gracias por tanto cariño que le dieron”, expresó a través de las plataformas.

Si bien hasta el momento no se difundieron precisiones sobre los motivos del deceso, el anuncio provocó una fuerte conmoción entre los usuarios que consumían y viralizaban su contenido en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Norma Leonor Fernandez (@normaleonorfernandez) El auténtico estilo gótico y la historia personal de “la vieja tenebrosa” Norma Leonor Fernández construyó su identidad digital a partir de una estética oscura que sostenía desde los 14 años, con el negro como tono excluyente en su vestuario. Lejos de incomodarse por los apodos que le pusieron los usuarios en las redes, asumía su impronta con total naturalidad y sin poses: “Soy gótica en serio, sin broma”, declaró durante la recordada entrevista que grabó junto al youtuber Martín Cirio.